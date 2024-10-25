السبت 26 أكتوبر 2024
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رياضة

استعدادا لمباراة العين، كولر يكلف محلل أداء الأهلي بهذا الأمر

كولر
كولر

قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تكليف ياسين ميكاري محلل أداء الفريق، بإعداد تقرير شامل عن فريق العين قبل المباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين فى كأس إنتركونتيننتال. 

وأوصى كولرمساعده ياسين ميكاري، بأن يتضمن التقرير كافة التفاصيل الفنية عن فريق العين، بجانب التركيز على أبرز مواطن القوة التي يعتمد عليها مدرب الفريق الإماراتي.

لقاء الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام العين الإماراتي فى كأس إنتركونتيننتال مساء الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

 ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى التاسعة مساء الثلاثاء 29 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وتأهل العين لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين، الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

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