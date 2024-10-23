نجم الأهلي يحذر من عناد كولر قبل نهائي السوبر ويهاجم إمام عاشور

الأهلي، أكد أحمد عادل نجم الأهلي السابق، أن مصر والإمارات دولتين لهما علاقات رائعة، ونثق بعدالة الأشقاء، وما حدث أمر صغير لا يمس العلاقات بين الدولتين، مؤكدًا أن ما حدث "درس" لأي لاعب مصري يلعب في الدول العربية أو الخليجية مستقبلًا.

يجب عدم الانصياع وراء السوشيال ميديا

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "أي لاعب مصري أو نادٍ محلي يلعب في أي دولة، فهو يمثل بلده، ولابد من التحلي بالاخلاق والروح العالية، ويجب عدم الانسياق وراء السوشيال ميديا أو مثيري التعصب، وعلى مجالس الإدارات الالتزام دائمًا، وأي لاعب عليه أن يدرك جيدًا ذلك".

كهربا يجب أن يستوعب الدرس

وأضاف: "محمد رمضان المدير الرياضي صاحب قرارات قوية، وسبق وحذرنا اللاعبين، وأتمنى أن يستوعب كهربا الدرس جيدًا، ويعرف أنه ينتمي لنادي كبير، وأي لاعب عليه تحمل المسئولية، وعقلية أي لاعب تفرق كثيرًا في التعامل مع الأمور وإدراك المواقف، وموضوع مشاركته في يد المدير الفني، ولابد أن يتعامل اللاعب بشكل أفضل مستقبلا".

إمام عاشور، فيتو

إمام عاشور بعيد عن مستواه

وأكمل: "هناك مشكلة أداء في الأهلي قبل موضوع كهربا، ولابد على اللاعبين الكبار أن يستوعبوا جيدًا هذه النقطة، وأن تكون هناك جلسات بينهم مستمرة من أجل العودة للمستوى القوي، مع ضرورة عودة اللاعبين لمراكزهم الطبيعية، لأن الفريق في المباراة الأخيرة لم يظهر جيدا، خصوصا إمام عاشور الذي لعب جناح أيسر بعيد عن وسط الملعب".

كولر يكون عنيد أحيانًا

وزاد: "الأهلي دائما يبحث عن السيطرة على وسط الملعب، وأكثر ما يعيب كولر هو العناد في بعض الأوقات، وعليه ألا يلعب بالعناصر الأساسية وأصحاب الخبرات، والدوافع الموجودة لدى اللاعبين هي التي سترجح الكفة، مع ضرورة عودة مروان عطية وإمام عاشور، من الممكن أن يلعب طاهر محمد طاهر ووسام أبوعلي وحسين الشحات في الهجوم، بينما يجلس تاو بديلا لابتعاده عن المستوى المعهود".

عطية الله لم يظهر بالمستوى المتوقع منه

وتابع: "يحيى عطية الله أصبح لديه مسئولية كبيرة في الجبهة اليسرى، وأي لاعب في الأهلي يتواجد تحت ضغط إعلامي وجماهيري، وبالتأكيد وجوده مكان علي معلول يجعله يتحمل عبأ كبير، ولم يقدم المردود الكبير حتى الآن، وهناك بعض اللاعبين ليسوا في أفضل مستوى فني، والأداء الجماعي متأثر بشكل واضح، هناك حالة عامة منذ لقاء الزمالك غير جيدة، لذلك كل لاعب مطالب بأن يستعيد مستواه في تلك المباراة".

تألق شوبير وربيعة

وأشار إلى أن المباراة الاخيرة شهدت تألق شوبير وربيعة بسبب الضغط على دفاع الأهلي بشكل مستمر، وبسبب فقدان إمام عاشور وتاو الكرة كثيرًا فأن الأداء تأثر بشكل كبير، وعدم وجود لاعب قادر على التحكم في رتم الفريق الأحمر يؤثر بشكل سلبي، ولابد من وجود لاعب مثل السولية على سبيل المثال.

وبسؤاله عن مستوى إمام عاشور، قال: "اللاعب وضع ضغوط كثيرة على نفسه مؤخرًا وتشعر كأنه تائه في الملعب، لذلك ظهر بهذا الأداء مؤخرًا، وابتعاده عن المنتخب المصري مؤخرا كان المفترض يمنحه دفعة أكبر للظهور بشكل قوي، وهو لم يعتاد على تلك الضغوط في الزمالك، وكان نجم الفريق الأول وقتها، لكن الأمور مختلفة في الأهلي، هناك نجوم كبيرة ومنافسة قوية بين كل اللاعبين على اللعب أساسيا، وسياسة النادي (لا يوجد نجم داخل الفريق)، أتمنى أن يبتعد عن الضغوط ويكون لديه تأثير إيجابي، وأن يلعب بشكل جماعي".

وأكد: "كولر لن يبدأ بالضغط العالٍ على الزمالك، وعلى حسب حالة اللاعبين في التدريبات، لأن الجزء البدني مهم جدًا، في ظل وجود سرعات لدى لاعبي الزمالك، وحال اللجوء للضغط المبكر، سيكون من أجل تسجيل هدف مبكر، والأهم بالنسبة لمدرب الأهلي هو تقسيم اللقاء لأجزاء، وعدم التأخر كثيرًا في التغييرات".