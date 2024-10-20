مشهد غريب، إمام عاشور يستعجل الغندور لإنهاء مباراة الأهلي وسيراميكا

رصدت كاميرات البث الناقلة لمباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، لقطات من حديث إمام عاشور لاعب القلعة الحمراء مع أحمد الغندور حكم اللقاء قبل نهاية المباراة.

واظهرت الكاميرات أن إمام عاشور كان يتحدث مع حكم اللقاء ويطلب منه إطلاق صافره نهاية المباراة، قبل أن يعلن الغندور عن نهاية اللقاء بفوز الأهلي والتأهل لمواجهة الزمالك في النهائي.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بصورة كبيرة مندهشين من حالة الإرهاق التي ظهر عليها اللاعب.

وتأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

وكان الزمالك تأهل لنهائي السوبر المصري على حساب بيراميدز بركلات الترجيح، ليتواجه فريقا الأهلي والزمالك في المباراة النهائية.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

وبدأ الأهلي مباراة سيراميكا كالتالي:

غب حراسة المرمى: شوبير

في خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال

في خط الوسط:إمام عاشور وكريم نيدفيد وأكرم توفيق

في خط الهجوم: أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر

تشكيل سيراميكا أمام الأهلي



فيما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - احمد بلحاج - احمد القندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فجري لاكي.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - احمد هاني - إبراهيم محمد - جاستيس آرثر - محمد صادق - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته حامل لقب الدوري المصري، بينما يشارك سيراميكا بصفته الفريق الفائز بكأس رابطة الأندية.