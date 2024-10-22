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رياضة

السوبر المصري، موعد المؤتمر الصحفي لـ كولر والشناوي للحديث عن مواجهة الزمالك

كولر والشناوي
كولر والشناوي

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي حارس مرمي الفريق،  المؤتمر الصحفي لمباراة نهائي بطولة كأس السوبر المصري التي تقام في الإمارات.

من المقرر أن يعقد المؤتمر في الرابعة عصر غد الأربعاء، بملعب آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، للحديث عن المباراة.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء غد على ملعب محمد بن زايد، الذي يستضيف المباراة.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

 

الزمالك يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة  التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي.

افتتح رمضان صبحي التسجيل لـ بيراميدز فيما تعادل لـ الزمالك سيف الدين الجزيري.

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