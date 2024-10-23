الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط 1186 مخالفة تجاوز السرعة في حملة مكبرة بالطرق الصحراوية

حملات مرورية مكبرة
حملات مرورية مكبرة بالطرق الصحراوية، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها الخدمات المرورية بالإدارة العامة للمرور بالطرق الرئيسية والصحراوية  خلال 24 ساعة، عن ضبط 1186 مخالفة تجاوز السرعة، 320 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير"، 35 دراجة نارية مخالفة، 43 مخالفة موقف عشوائى، 119 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

 

وتواصل  الإدارة العامة للمرور،  شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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حملة مكبرة بالطرق الرئيسية والصحراوية بالادارة العامة للمرور

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