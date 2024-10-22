مصرع سايس بسبب جرعة مخدرات زائدة في أوسيم
لقي شاب مصرعه إثر تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة وحقن نفسه بحقنة مكس، بدائرة مركز شرطة أوسيم وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.
تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، يفيد بوفاة شخص يعمل سايس بعد تناوله جرعة زائدة من المخدرات، ما أدى إلى شعوره بحالة إعياء من ثم وفاته في الحال وتولت النيابة التحقيق في الحادثة.
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