الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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حوادث

انتظام حركة المرور بطريق حلوان بعد انقلاب ميكروباص وإصابة 7 ركاب

انقلاب ميكروباص على
انقلاب ميكروباص على طريق حلوان، فيتو

رفعت الخدمات المرورية آثار حادث انقلاب ميكروباص انقلب بطريق حلوان الرئيسي وتسيير الحركة المرورية بعدما تسبب الحادث في زحام مروري وإصابة 7 أشخاص تم نقلهم الى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا على الطريق فى التجمع وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلابها أعلى الطريق.

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الخدمات المرورية زحام مروري الحركة المرورية

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