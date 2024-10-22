الغويشة كشفتها، القبض على خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من فيلا بأكتوبر

أوقعت غويشة ذهب خادمة في قبضة رجال مباحث أمن الجيزة، أثناء محاولة بيعها في أحد محال الصاغة بدون فاتورة.

البداية كانت ببلاغ تلقاه رئيس مباحث الجيزة، من جواهرجي من أصحاب محلات المصوغات الذهبية، يفيد شكوكه في سيدة حضرت إليه لبيع غويشة ذهب بدون فاتورة، وعلى الفور انتقلت القوات وألقت القبض على السيدة التي تبين أنها تعمل خادمة بأحد الفلل بدائرة قسم أكتوبر.

وتبين أن مخدومتها التي كانت تعمل لديها قامت بتحرير محضر سرقة بقسم أكتوبر، تتهم المذكورة بسرقة مصوغات ذهبية من فيلاتها، وبمواجهة المتهمة، وبتضيق الخناق عليها، اعترفت بارتكابها واقعة السرقة، وأرشدت على مكان المسروقات في شقة بالجيزة، وتم ضبط المضبوطات وبعرضها علي أصحاب الفيلا تعرفوا عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمة للنيابة العامة.

كان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، اللواء هاني شعراوي، يفيد بالقبض على الخادمة ص. م، التي اعترفت بسرقة المشغولات الذهبية من داخل فيلا مخدومتها، وبمواجهتها، أرشدت عن مكان المسروقات، وتم استردادها.