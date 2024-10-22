الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد سطوه على محطة وقود، مصرع "النمس" في تبادل لإطلاق النيران مع الأمن بالصف

مقتل خط الصف بمنطقة
مقتل خط الصف بمنطقة جبالية، فيتو

لقي أحد  أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة الصف، وشهرته النمس، مصرعه عقب  تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة خلال محاولة القبض عليه.

كان مركز شرطة الصف قد تلقى بلاغًا بسماع دوي إطلاق نار، ووجود مصاب بقرية أسكر بدائرة المركز، ووجه اللـــواء محمــد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ والوقوف على ملابساته. 

ومن خلال التحريات الأولية تبين إصابة عامل بمحطة وقود يــــدي «أح.س» 29 سنة بطلق ناري داخل محطة وقود في ظروف غامضة، وتم سماع أقواله ومراجعة كاميرات المراقبة.

فريق بحث ترأسه اللـــواء علاء فتحـــي نائب مدير مباحث الجيزة، توصل إلى أن تشكيلا عصابيًا يتـــزعمه مسجل خطر يدعى «ي.ع» 45 سنة وشهرته «النــمس»، من أخطر العناصر الإجرامية والمـــطلوب في عـــــدة قـــضـــايا وبلاغات بـدوائر مراكز الجنوب، ومحافظات مجاورة لدائرة المركز، شـــرع في سرقة محطة الوقود، وارتكب بعدها جريمة ثانية قبل هـروبه إلى المنطقة الجبلية. 

وبعد أيام من البحث لم يـــتـــواصل أحد من فريق البحث إلي مكان تواجد «النمس» حتي أن تلقــي العميد محمد مختار رئيس المـباحث الجنائية بقـطاع جنوب الجيزة، إخطارًا من العقيد مــــحمد الــعـــشــري مفتش مباحث الصف وأطفيح، بورود معلومات سرية إلي الرائد أحـــمـــد حســـانين رئيس مباحث مركز شــرطــة الصف، من أحد المصادر السرية، بـــتـــواجد «النــــمس»، داخل منطقة بالمنطقة الجبلية بدائرة المركز، توجيهات واضحة مــنـــحـهــا اللواء محمد الـــشرقاوي مـــديـــر الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تـــركــزت على رصـــد العنــصر الإجرامي وتتبع خط سـيره مع التحلي بأعلى درجات الحــــيطة والحذر لضمان نجاح مهمة الإيقاع به.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بقوة أمنية قادها اللــواء علاء فتحــي نائب مدير مباحث الجيزة، والعميد محمد مختار رئــيـــس المـبـــاحث الجنــائية بقـطاع جنوب الجيزة، والعقيد محمد العشري مفتش مباحث الصف وأطفيح، والرائد أحـــمـد حســـانين رئيس مباحث مركز شــرطــة الصف، والنقباء أحمد الدالي، ومصطفي الكبير معاوني المــــباحث،، ولدى استشعاره بالقوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وقد أسفر التعامل عن مصرعه، وعثر بحــوزته على ســــلاح نــــاري وتــــم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على سائق أتوبيس بتهمة دهس شاب في شبرا

وأنت في بيتك، خطوات الحصول على رخصة قيادة بدون فحص

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخطر العناصر الإجرامية النمس تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة مركز شرطة الصف

مواد متعلقة

القبض على سائق أتوبيس بتهمة دهس شاب في شبرا

وأنت في بيتك، خطوات الحصول على رخصة قيادة بدون فحص

فريق بحث لكشف غموض مقتل شاب بشقته في المعادي

زوجة بدعوى إثبات نسب: طلقني غيابي وتبرأ من ابنه المريض وقال مش أنا اللي أخلف طفل معاق

فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة متحللة بدهشور وتفريغ الكاميرات

حقيبة كبيرة كشفته، تفاصيل القبض على المتهم بقتل زوجته وإلقاء جثتها بصحراء الفيوم

مصرع شخص إثر حادث سير في أكتوبر

إصابة شخصين في حادث تصادم بطريق "مصر - أسيوط" الزراعي

الأكثر قراءة

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة إقالة أحمد سالم بعد "بوست" الانسحاب

في مقال بصحيفة فايننشال تايمز، الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان يبشر بطوفان الذهب

هاني حتحوت: الزمالك يرغب في تأجيل نهائي السوبر المحلي لـ الجمعة

ليست المرة الأولى، الصحة تكشف مفاجأة بشأن فيديو الممرضة عن فساد تطعيمات المدارس

الزمالك: نستعد لخوض مباراة الأهلي وهذه تطورات جلسة محاكمة ثلاثي البعثة بالإمارات

وزير الرياضة يغادر إلى أبوظبي لمتابعة أزمة ثلاثي الزمالك في السوبر المصري

تحديد جلسة لمحاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات، وهذا موعدها

حماس تكشف مفاجأة بشأن محمد الضيف ومصير قائد الحركة

منوعات

المزيد

المكسيك تمهل المدارس 6 أشهر لحظر الوجبات السريعة

العثور على أفران وقبور في العراق عمرها 4 آلاف عام

بيتزا الكوكايين تستنفر السلطات الألمانية

السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 22-10-2024

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والكاكا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد استشهاد القائد.. أسماء ومسئوليات خلفاء السنوار في الإدارة الجماعية الجديدة للمقاومة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبد المطلب (2-2)

زوجتي خلعت الحجاب ولا تصلي وتريد الطلاق، ماذا أفعل معها؟ هبة عوف تجيب (فيديو)

تفسير حلم زيارة دكتور الأسنان للعزباء وعلاقته بحل مشكلاتها

المزيد
الجريدة الرسمية