بعد سطوه على محطة وقود، مصرع "النمس" في تبادل لإطلاق النيران مع الأمن بالصف

لقي أحد أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة الصف، وشهرته النمس، مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة خلال محاولة القبض عليه.

كان مركز شرطة الصف قد تلقى بلاغًا بسماع دوي إطلاق نار، ووجود مصاب بقرية أسكر بدائرة المركز، ووجه اللـــواء محمــد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ والوقوف على ملابساته.

ومن خلال التحريات الأولية تبين إصابة عامل بمحطة وقود يــــدي «أح.س» 29 سنة بطلق ناري داخل محطة وقود في ظروف غامضة، وتم سماع أقواله ومراجعة كاميرات المراقبة.

فريق بحث ترأسه اللـــواء علاء فتحـــي نائب مدير مباحث الجيزة، توصل إلى أن تشكيلا عصابيًا يتـــزعمه مسجل خطر يدعى «ي.ع» 45 سنة وشهرته «النــمس»، من أخطر العناصر الإجرامية والمـــطلوب في عـــــدة قـــضـــايا وبلاغات بـدوائر مراكز الجنوب، ومحافظات مجاورة لدائرة المركز، شـــرع في سرقة محطة الوقود، وارتكب بعدها جريمة ثانية قبل هـروبه إلى المنطقة الجبلية.

وبعد أيام من البحث لم يـــتـــواصل أحد من فريق البحث إلي مكان تواجد «النمس» حتي أن تلقــي العميد محمد مختار رئيس المـباحث الجنائية بقـطاع جنوب الجيزة، إخطارًا من العقيد مــــحمد الــعـــشــري مفتش مباحث الصف وأطفيح، بورود معلومات سرية إلي الرائد أحـــمـــد حســـانين رئيس مباحث مركز شــرطــة الصف، من أحد المصادر السرية، بـــتـــواجد «النــــمس»، داخل منطقة بالمنطقة الجبلية بدائرة المركز، توجيهات واضحة مــنـــحـهــا اللواء محمد الـــشرقاوي مـــديـــر الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تـــركــزت على رصـــد العنــصر الإجرامي وتتبع خط سـيره مع التحلي بأعلى درجات الحــــيطة والحذر لضمان نجاح مهمة الإيقاع به.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بقوة أمنية قادها اللــواء علاء فتحــي نائب مدير مباحث الجيزة، والعميد محمد مختار رئــيـــس المـبـــاحث الجنــائية بقـطاع جنوب الجيزة، والعقيد محمد العشري مفتش مباحث الصف وأطفيح، والرائد أحـــمـد حســـانين رئيس مباحث مركز شــرطــة الصف، والنقباء أحمد الدالي، ومصطفي الكبير معاوني المــــباحث،، ولدى استشعاره بالقوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وقد أسفر التعامل عن مصرعه، وعثر بحــوزته على ســــلاح نــــاري وتــــم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.