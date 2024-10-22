فريق بحث لكشف غموض مقتل شاب بشقته في المعادي

تكثف قوات مباحث القاهرة جهودها لكشف ملابسات غموض العثور على جثة شاب مقتولًا في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المعادي، من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات لضبط مرتكبي الواقعة.

كان قسم المعادي بالقاهرة، تلقى بلاغًا من الأهالي مفاده بالعثور على جثة شاب ثلاثيني مقتول في منطقة المعادي، قوة أمنية انتقلت إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر يدعي "حسن.أ" من الفيوم، حيث جرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة لحين صدور قرار من النيابة بدفنها.