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رياضة

دوري أبطال أوروبا، نجم بايرن ميونخ يستفز برشلونة بـ"صورة معتادة"

توماس مولر
توماس مولر

دوري أبطال أوروبا، واصل توماس مولر، نجم بايرن ميونخ الألماني، استفزاز جماهير برشلونة بنشر صورة اعتاد عليها بمواجهات الفريقين، وذلك قبل المباراة التي تجمعهما غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونشر مولر صورته وهو يضحك مع زملائه في الطائرة خلال توجه الفريق إلى برشلونة على منصة "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "لكل من ينتظر الصورة.. نحن في طريقنا إلى برشلونة".

وخلال مواجهة سابقة لبايرن ضد برشلونة في 2022 نشر مولر فيديو وهو يضحك موجهًا رسالة لصديقه روبرت ليفانوفسكي، نجم البارسا الحالي والبايرن السابق، وعلق قائلًا: "مرحبًا ليفا نحن قادمون".

يذكر أن بايرن ميونخ فاز على برشلونة في آخر 6 مباريات جمعت بين الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا، كان أولها في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2012-2013، وفاز حينها النادي البافاري على أرضه ذهابًا (4-0) قبل أن يعاود الفوز إيابًا في كامب نو (3-0).

وتواجه الفريقان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020، في مواجهة واحدة أجريت على أرضية ملعب "لالوز" في لشبونة بسبب إجراءات فيروس كورونا، وفاز خلالها النادي البافاري بقيادة هانزي فليك (8-2).

وعاد الفريقان ليتواجها في موسم 2021-2022، وفاز بايرن خلالها (3-0)، قبل أن يفوز النادي الألماني مرة أخرى بثلاثية دون رد في موسم 2022-23.

 

 

قائمة بايرن ميونخ لمباراة برشلونة

وأعلن فنسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، قائمة فريقه لمباراة برشلونة المقرر لها، غدا الأربعاء، في الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونخ قد حصد 3 نقاط من أول جولتين في البطولة الأوروبية عقب الفوز على دينامو زغرب والخسارة أمام أستون فيلا.

وجاءت قائمة بايرن ميونخ المغادرة إلى برشلونة، كالآتي:
نوير - بيريتز - أورليخ - أوباميكانو - مين جاي - كيميتش - جنابري - جورتسيكا - كين - ساني - كومان - داير - بالينيا - أوليسي - ديفيز - إبراهيموفيتش - جوريرو - مولر - لايمر - تيل - موسيالا - أزنو.

دوري أبطال أوروبا، قائمة بايرن ميونخ لمباراة برشلونة

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