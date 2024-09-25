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رياضة

خليفة توماس مولر، بايرن ميونخ يستهدف ربط موسيالا بعقد طويل

موسيالا
موسيالا

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولى نادي بايرن ميونخ، تحدثوا مع جمال موسيالا بشأن تجديد عقده مع الفريق. 

ووفقا لصحيفة "بيلد" التقى ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية، وكريستوف فرويند، المدير الرياضي، مؤخرا، مع اللاعب الألماني الدولي البالغ من العمر 21 عاما، ومع من يتولى إدارة أعماله، في أحد المطاعم وتحدثوا عن المستقبل.

يذكر أن عقد موسيالا مع بايرن ميونخ يمتد حتى 2026.

خليفة توماس مولر 

ويقال إن إيبرل وفرويند أبلغا موسيالا خلال المحادثة بأنه ينظر إليه بأنه خليفة توماس مولر في اللعب خلف المهاجمين، وبالفعل يدفع فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، بموسيالا في هذا المركز.

كما سيتم استخدام اللاعب أيضا كواجهة لبايرن ميونخ في جانب التسويق الدولي.

ووفقا للمعلومات، فإن موسيالا قال إنه أوضح أن الفوز بدوري أبطال أوروبا، وهو لاعب رئيسي، هو هدفه الأول في مسيرته.

وكان موسيالا جزءا من الفريق عندما توج بالثلاثية في 2020، ولكنه لعب مباريات قليلة.

ويقال إن موسيالا وضع الفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم من بين أهدافه الفردية.

 

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