دوري أبطال أوروبا، قائمة بايرن ميونخ لمباراة برشلونة

أعلن فنسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، قائمة فريقه لمباراة برشلونة المقرر لها، غدا الأربعاء، في الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونخ قد حصد 3 نقاط من أول جولتين في البطولة الأوروبية عقب الفوز على دينامو زغرب والخسارة أمام أستون فيلا.

وجاءت قائمة بايرن ميونخ المغادرة إلى برشلونة، كالآتي:

نوير - بيريتز - أورليخ - أوباميكانو - مين جاي - كيميتش - جنابري - جورتسيكا - كين - ساني - كومان - داير - بالينيا - أوليسي - ديفيز - إبراهيموفيتش - جوريرو - مولر - لايمر - تيل - موسيالا - أزنو.

يذكر أن بايرن ميونخ فاز على برشلونة في آخر 6 مباريات جمعت بين الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا.