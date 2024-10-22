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رياضة

برشلونة يتفق مع نجم بارز لتجديد عقده لعام 2029

برشلونة
برشلونة

كشفت تقارير أن نادي برشلونة اتفق مع أحد اللاعبين البارزين على تجديد عقده مع النادي الكتالوني حتى صيف 2029. 

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "يواصل برشلونة خطة التعاقدات الجديدة، حيث تم تأكيد اتفاقه مع فيرمين لوبيز بشأن تجديد عقد اللاعب حتى يونيو 2029".

وأضاف خبير الميركاتو: "بعد مارك بيرنال، سيتم الإعلان قريبًا عن العقد الجديد لفيرمين لوبيز مع زيادة في الراتب وقيمة الشرط الجزائي".

جافي وبيدري


واختتم: "اللاعبان القادمان على طاولة برشلونة من أجل التجديد هما جافي وبيدري، كما أن المفاوضات مستمرة مع فرينكي دي يونج ورونالد أراوخو".

يذكر أن العقد الحالي للوبيز مع برشلونة ينتهي في صيف 2027، وخاض اللاعب 4 مباريات فقط هذا الموسم بإجمالي 81 دقيقة.

 

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نادي برشلونة برشلونة فيرمين لوبيز لوبيز مارك بيرنال جافي بيدري

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