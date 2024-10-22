برشلونة يتفق مع نجم بارز لتجديد عقده لعام 2029
كشفت تقارير أن نادي برشلونة اتفق مع أحد اللاعبين البارزين على تجديد عقده مع النادي الكتالوني حتى صيف 2029.
وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "يواصل برشلونة خطة التعاقدات الجديدة، حيث تم تأكيد اتفاقه مع فيرمين لوبيز بشأن تجديد عقد اللاعب حتى يونيو 2029".
وأضاف خبير الميركاتو: "بعد مارك بيرنال، سيتم الإعلان قريبًا عن العقد الجديد لفيرمين لوبيز مع زيادة في الراتب وقيمة الشرط الجزائي".
جافي وبيدري
واختتم: "اللاعبان القادمان على طاولة برشلونة من أجل التجديد هما جافي وبيدري، كما أن المفاوضات مستمرة مع فرينكي دي يونج ورونالد أراوخو".
يذكر أن العقد الحالي للوبيز مع برشلونة ينتهي في صيف 2027، وخاض اللاعب 4 مباريات فقط هذا الموسم بإجمالي 81 دقيقة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.