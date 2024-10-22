دوري أبطال أوربا، ليفربول يخسر خدمات مهاجمه أمام لايبزيج

دوري أبطال أوروبا استقر آرني سلوت مدرب ليفربول، على اللاعبين الذين يسافرون معه إلى ألمانيا، لخوض مباراة ضد لايبزيج، غدا الأربعاء، في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا.

وأعلن النادي الإنجليزي عن القائمة التي اختارها المدرب الهولندي، والتي ضمت 21 لاعبا قبل السفر إلى ألمانيا مساء اليوم الثلاثاء.

وشهدت القائمة انضمام عدد من الوجوه الشابة، من بينهم الحارس التشيكي فينيسلاف جاروس ولاعب الوسط الإنجليزي تيلير مورتون.



هذا إلى جانب نجوم الفريق، على رأسهم محمد صلاح وداروين نونيز، فيما يغيب المهاجم ديوجو جوتا بعد إصابته في المباراة الماضية ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وضمت قائمة ليفربول كل من: جوميز، إندو، فان دايك، كوناتي، دياز، سوبوسلاي، نونيز، ماك أليستر، صلاح، جونز، جاكبو، تسيميكاس، روبرتسون، جرافنبيرش، جاروس، كيليهير، أليكسندر أرنولد، كوانساه، مورتون، ديفيز، نيوني.

يذكر أن ليفربول حصد العلامة الكاملة بعد فوزه بأول مباراتين، ليصل للنقطة السادسة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن المتقدمين عليه في الترتيب.