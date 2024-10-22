الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مدينة ديرب نجم بالشرقية يستعرض الموقف التنفيذي لملف التصالح بمخالفات البناء

ضاحى يبحث موقف ملف
ضاحى يبحث موقف ملف التصالح والإدارة الهندسية بديرب شرقية

قام اليوم أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم محافظة الشرقية بجولة تفقدية داخل الأقسام الهندسية للوقوف على الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء رافقه سمير السيد مدير مكتب رئيس المركز وحسن أحمد مدير إدارة الأمن برئاسة المركز بالإضافة إلى أسماء الرشيدي مديرة العلاقات العامة برئاسة المركز، وكان في استقبالهم صفاء سيف مديرة المركز التكنولوجي برئاسة المركز.

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الموقف التنفيذي لملف التصالح 

واستعرض ضاحى الموقف التنفيذي لملف التصالح حيث بلغ إجمالي المتقدمين لطلب التصالح لأول مرة ١٠٤٢ كما بلغ عدد المتقدمين لتحويل ملف التصالح من القانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ الى القانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣  -٢٥٤٣ طلب كما بلغ عدد طلبات الاستكمال اعمال الدور ٣٢٧ طلب وبلغت عدد طلبات شهادات البيانات ٧٢٤٤ طلب تم الانتهاء من ٥٦٢٥

الانتهاء من الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة البيانات 

كما توجه  لقسم المتغيرات المكانية مؤكدا على سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن على شهادة البيانات استكمال باقي إجراءات التصالح  وبعدها  توجه سيادته لقسم التصالح أملاك الدولة مشددا على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين 

 المواطنين المتقدمين لطلبات التصالح 

كما تواصل مع بعض المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح للاستفسار عن مشكلاتهم للتوجيه بسرعة حلها والتواصل مباشرة مع في حال تقاعس العاملين عن أداء عملهم مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في هذه الملفات الهامة وذلك للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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توجيهات المهندس محافظ الشرقية 

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن لـاستعراض الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء وإسراع وتيرة العمل به بما يحقق الصالح العام.

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احمد ضاحى رئيس مركز ومدينة ديرب نجم جولة تفقدية داخل الاقسام الداخلية محافظة الشرقية الوقوف على الموقف التنفيذى ملف التصالخ على المخالفات حسن احمد مديرادارة الامن العلاقات العامة برئاسة المركز

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