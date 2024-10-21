محافظ الشرقية يتفقد المشروعات الخدمية والشبابية بمركز بلبيس

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجولة تفقدية بمركز ومدينة بلبيس لمتابعة سير انتظام العمل بعدد من المنشآت الخدمية والشبابية، والوقوف على نسب تنفيذ مشروعات البنية التحتية ودفع عجلة العمل بها لدخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

نقاط وسيطة ومحطات غربلة وفرز بالمدفن الصحى

بدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع المدفن الصحى الآمن بقرية السلام التابعة لمركز بلبيس للتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، والمُقام على مساحة 46 فدانا، بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع، وبتكلفة 35 مليون جنيه، وذلك تنفيذًا لبرتوكول التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء نقاط وسيطة ومحطات فرز وغربلة ومصانع لتدوير القمامة بالمحافظات.

المدفن الصحى بقرية السلام ببلبيس

استمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من خالد عبد المجيد مدير إدارة المخلفات الصلبة بالديوان العام عن مكونات المشروع وتمت الإشارة إلى أن المدفن الصحي بقرية السلام التابعة للوحدة المحلية بغيته بمركز بلبيس، مقام على مساحة إجمالية 46 فدانا، ويضم خلية دفن صحي وبحيرة تبخير وسائل الترشيح ومبنى إداري وغرفة تحكم ومحطة غسيل للسيارات وخزانات للوقود والمياه والصرف

المساحة 10 أفدنة والتكلفة 35 مليون جنيه

وذلك على مساحة 10 أفدنة وبتكلفة مالية 35 مليون جنيه، وجار إنشاء الخلية الثانية وبحيرة التبخير الخاصة بها بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع لخدمة مراكز المنطقة الجنوبية من المحافظة.

التخلص من القمامة بنقلها للمدافن الصحية

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات بناء وقمامة ونقلها للمدافن الصحية الآمنة لتحسين مستوى النظافة بمراكز ومدن المحافظة وتوفير جو بيئي وصحي للمواطنين مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالخلية الثانية مع مراعاة المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة الفعلية وتحقيق الإستفادة منها.

محطة معالجة ميت جابر

انتقل محافظ الشرقية لتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي ميت جابر، والتي من المقرر أن تعمل بطاقة 5 آلاف م3/ اليوم وتضم خطوط طرد وشبكات بتكلفة مالية 110 ملايين جنيه لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة لها والمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.

المهندسة إيمان محمد رفعت

قدمت المهندسة إيمان محمد رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن مكونات المحطة وأن المحطة مكونة من المدخل والمصافي والراسب الرملي وخزان التعادل وأحواض التهوية وأحواض الترسيب النهائي وأحواض تلامس الكلور وأحواض تجفيف الحمأة

مبنى المحولات الكهربائية

بالاضافة الى عدد ( 2 ) حوض تركيز الحمأة والمبنى الإداري والمعمل ومبنى المولد ومبنى الكلور ومخزن أسطوانات الكلور ومبنى المحولات الكهربائية والجهد المنخفض ومجاري الكابلات وبيارة الحمأة النشطة وبيارة التصافي وبيارة الزيوت ومبنى النوافخ بالإضافة إلى ورشة الإصلاح وتم التشغيل التجريبي للمحطة وجار إنهاء إجراءات التسليم الابتدائى تمهيدًا لافتتاحها رسميًا ودخولها الخدمة الفعلية لتقديم مشروع صرف صحي سليم لأبناء القرية.

المواطنون يشكرون المحافظ

قدم أهالي القرية الشكر لمحافظ الشرقية لزيارته للقرية وحرصه على تفقد الأعمال بالمحطة وتذليل كافة العقبات أمام تشغيلها ودخولها الخدمة للمساهمة في الحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

اختتم محافظ الشرقية جولته التفقدية بمتابعة سير انتظام العمل بمركز التنمية الشبابية ببلبيس وقام بتفقد ملعب كرة قدم القانوني وصالة النزال وحمام السباحة ومركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي وكذلك منافذ البيع بالنادي والمقامة لتعظيم إيرادات مركز الشباب وتحقيق أقصي استفادة لأعضائه ورواده.

التأكيد على الرياضة ودورها فى المجتمع

أوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير كافة المنشآت الرياضية والشبابية لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية والتأكيد على أهمية الرياضة ودورها الحيوي في المجتمع والمساهمة في تقديم أجيال من الشباب قادرة على البناء وتحمل المسئولية والمشاركة في إحداث التنمية المستدامة..

وفي نهاية الجولة أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمختلف مواقع العمل للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية ودفع عجلة العمل بها لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتساهم في تحسين مستوى الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة و محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندسة إيمان محمد رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية

المهندس عامر كمال أبوحلاوة

بالإضافة إلى المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس وخالد عبد المجيد مدير إدارة المخلفات الصلبة بالديوان العام ومختار سراج أمين صندوق مركز التنمية الشبابية ببلبيس.

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