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القصة الكاملة لحريق شركة مشروبات غازية بالشرقية (فيديو وصور)

حريق بمحافظة الشرقية،فيتو
حريق بمحافظة الشرقية،فيتو

شهد مركز فاقوس في محافظة الشرقية اليوم حالة من الخوف والهلع بسبب حريق هائل نشب داخل مخزن شركة مشروبات غازية شهيرة وامتدت النيران إلى عدد من المنازل للمخزن دون وقوع خسائر بشرية.

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السيطرة على حريق مخزن شركة مشروبات غازية شهيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن شركة مشروبات غازية بنطاق مركز فاقوس

تم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وجرى السيطرة على الحريق وإخماده  دون وقوع إصابات وتبين من الفحص نشوب حريق بمخزن شركة مشروبات مياه غازية شهيرة امتدت النيران إلى منزلين مجاورين للمخزن وأسفرت عن حدوث تلفيات كبيرة بالمنزلين.

فيما أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع الحريق، وإعداد تقرير مفصل لبيان سبب الحريق، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

حريق مصنع مشروبات غازية شهيرة بالشرقية،فيتو
حريق مصنع مشروبات غازية شهيرة بالشرقية،فيتو

الحماية المدنية 

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

حريق مصنع مشروبات غازية شهيرة بالشرقية،فيتو2
حريق مصنع مشروبات غازية شهيرة بالشرقية،فيتو2

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

حريق مصنع مشروبات غازية شهيرة بالشرقية،فيتو1
حريق مصنع مشروبات غازية شهيرة بالشرقية،فيتو1

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الاتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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