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سمير فرج في جامعة الزقازيق لمناقشة رسالة ماجستير (صور)

المفكر الاستراتيجي
المفكر الاستراتيجي سمير فرج في جامعة الزقازيق،فيتو

 استقبل اليوم الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق،  اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، خلال زيارة خاصة قام بها إلى الجامعة.

وزيرا التعليم العالي السابقان في جامعة الزقازيق لمناقشة رسالة دكتوراه (صور)

وتضمنت الزيارة تفقد عدة كليات ومرافق بالجامعة من معامل وقاعات وغيرها.

 جاء ذلك  بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

المفكر الاستراتيجي سمير فرج في جامعة الزقازيق لمناقشة رسالة ماجستير،فيتو

وشملت الجولة زيارة كليتي التجارة وعلوم ذوي الإعاقة والتأهيل، حيث أبدى اللواء الدكتور سمير فرج تقديره بالإمكانات المتقدمة والبنية التحتية الحديثة التي تتميز بها الجامعة، مشيدًا بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه في المجالات التعليمية والأكاديمية. 

المفكر الاستراتيجي سمير فرج في جامعة الزقازيق لمناقشة رسالة ماجستير،فيتو1
المفكرالاستراتيجى سمير فرج في جامعة الزقازيق لمناقشة رسالة ماجستير،فيتو2

الدرندلي: فخور بزيارة فرج لجامعة الزقازيق

من جانبه أعرب  الدرندلي عن فخره واعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها جامعة الزقازيق، بفضل الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز مستوى التعليم، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل تحقيق مزيد من التطور والريادة في مختلف المجالات الأكاديمية.

المفكر الاستراتيجي سمير فرج في جامعة الزقازيق لمناقشة رسالة ماجستير،فيتو3

 كما أكد الدكتور إيهاب الببلاوي أن الجامعة تسعى باستمرار لتعزيز قدراتها الأكاديمية، معربًا عن تطلعاته لتحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية.

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل فرج،فيتو
المفكر الاستراتيجي سمير فرج في جامعة الزقازيق لمناقشة رسالة ماجستير،فيتو4
الباحث،فيتو

رسالة ماجستير بعنوان"الاستراتيجية الإعلامية التركية وتأثيرها على الأمن القومي في الدول العربية"

على هامش الزيارة، شارك  اللواء الدكتور سمير فرج في مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "الاستراتيجية الإعلامية التركية وتأثيرها على الأمن القومي في الدول العربية" للباحث لؤي سامي محمد أباظة، بحضور نخبة من الأساتذة والمختصين، من بينهم الدكتور قدري محمود إسماعيل، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية السابق بجامعة الإسكندرية، الذي ترأس لجنة المناقشة، والدكتورة بسنت خيرت حمزة، أستاذ سوسيولوجيا الإعلام المساعدة بجامعة قناة السويس، والدكتور محمود العدل، مدرس اللغة والدراسات التركية بكلية الدراسات الآسيوية العليا.
 

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رئيس جامعة الزقازيق يستقبل سمير فرج الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اخبارمحافظة الشرقية

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