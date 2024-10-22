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نائب رئيس جامعة بنها: تسخير كافة الإمكانيات للمساهمة في تعظيم الاهتمام بالأطفال

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

 افتتح الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فعاليات الدورة المجمعة ( السابعة والثامنة ) لأنشطة جامعة الطفل بالجامعة، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 

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جامعة الطفل “جامعة بنها ”
وأكد الدكتور السيد فودة حرص جامعة بنها على تسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية من خلال برنامج متكامل يساهم في تعظيم الاهتمام بالأطفال، لتوفير أفضل الفرص لهم والعمل على المشاركة بفاعلية فى رعايتهم من خلال ما تنظمه من دورات تدريبية وورش فنية لاكتشاف مواهبهم وتنميتها.


وأشار الدكتور إبراهيم السيد إلى أن جامعة الطفل هى مبادرة أطفال وعلماء لمستقبل أفضل، مشيرا إلى أن جامعة بنها تولى اهتماما كبيرا بالطلاب المبدعين والمخترعين وتعمل على توفير بيئة علمية مناسبة للأطفال الملتحقين بجامعة الطفل وتنمية مهاراتهم المختلفة.

 

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الطفل

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