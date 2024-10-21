أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والمرجان في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينا ملحوظا، اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، في السطور التالية:

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 83 إلى 85 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 80 إلى 82 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 270 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر مكرونة سويسي من 80 إلى 200 جنيه للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 175 إلى 325 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

تراوح سعر كيلو السبيط، من 175 إلى 325 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 145 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو مرجان من 170 إلى 250 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 690 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 150 جنيهًا حسب الحجم. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.