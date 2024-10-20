الأحد 20 أكتوبر 2024
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض الجمبري والمكرونة في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

 أسعار الأسماك اليوم، سجلت  أسعار الأسماك والجمبري، تباينا ملحوظا، اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 في سوق العبور للجملة.

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024، في السطور التالية:

  1. تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 84 إلى 86 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 81 إلى 83 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 270 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر مكرونة سويسي من 90 إلى 190 جنيها للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  8. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 175 إلى 315 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 175 إلى 315 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 140 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو مرجان من 170 إلى 270 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 680 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 150 جنيهًا حسب الحجم.
  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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البوري بـ 150 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم السبت في سوق العبور

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ننشر أسعار الأسماك في سوق العبور بعد رفع الوقود

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