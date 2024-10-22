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جامعة بنها تستقبل وفد جامعة وسط الصين الزراعية

جامعة ببنها، فيتو
جامعة ببنها، فيتو

 استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها وفدا من جامعة وسط الصين الزراعية، التي تقع في مدينة ووهان بقيادة البروفيسير شنج بينج نائب رئيس الجامعة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

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تبادل وفود طلابية بين جامعة بنها 

 جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني عباس عميد  كلية الطب البيطري، والدكتور حازم عليوة المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية.


فيما ضم وفد جامعة وسط الصين الزراعية عميد كلية البساتين والغابات ووكيل كلية الإنتاج الحيواني والطب البيطري،  وعدد من قيادات وموظفي مكتب العلاقات الدولية.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الزيارة تأتي في إطار بحث تعزيز التعاون بين جامعة بنها وجامعة وسط الصين الزراعية خاصة في ظل الصداقة العميقة بين الجانبين، والتي امتدت لنحو عشرة أعوام  منذ توقيع أول مذكرة تفاهم في مايو ٢٠١٥،  وبحث خطة لتنمية العلاقات الثنائية في المستقبل القريب في التعليم والبحث العلمي. 


واستعرض رئيس جامعة بنها تاريخ التعاون بين الجامعتين والتي امتدت للنشاط الطلابي، حيث تم تبادل عدد ٥ زيارات قصيرة لوفود طلابية بين الجانبين كان لها عظيم الأثر في التبادل التعليمي والثقافي بين الطلاب، مشيرا إلي أن جامعة بنها إتاحت لوفود طلاب الجامعة الصينية زيارة المشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة والسد العالي، كما قدمت الجامعة أيضا محاضرات عن التاريخ المصري القديم وزيارة المتحف المصري.


وأضاف " الجيزاوي "  أن جائحة كورونا لم تقف حائلا أمام الجامعتين في طريق التعاون واستمرار الأنشطة الطلابية حيث تم تنظيم حفل موسيقي افتراضي عام ٢٠٢١ في مقر الجامعة بالعبور، والذي حضره ممثلين من السفارة الصينية بالقاهرة الذين أشادوا بالتجربة وأكدوا أن الموسيقى هي أقصر طرق التواصل الثقافي بين الشعوب. 


وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بما قامت به جامعة وسط الصين بإنشاء رابطة خريجي جامعة وسط الصين الزراعية، والتي تضم حوالي ١٠٠ عضو هيئة تدريس وباحث مصري من معظم الجامعات والمراكز البحثية المصرية.


من جانبه قدم نائب رئيس جامعة وسط الصين الزراعية الشكر لجامعة بنها علي ما قدمته من باحثين متميزين علي قدر عالي من العلم والمهارة علي مدار العشرة سنوات السابقة،  تم خلالها تحقيق العديد من الإنجازات علي مختلف الاصعدة العلمية حيث حصل شباب الباحثين من جامعة بنها علي عدد يزيد عن ٤٠ منحة دراسية تتضمن الحصول علي درجات الماجستير والدكتوراه، وكذلك منح لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه. 


وأضاف البروفيسير شنج بينج أنه تم تمويل عدد ٣ مشروعات بحثية مشتركة بين الجانبين أسفرت عن نشر عدد كبير من الأبحاث في مجلات عالمية مرموقة،  بالإضافة إلى تنظيم ٤ مؤتمرات ومنتديات دولية بالتعاون  بين الجامعتين.

 

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التأمين الصحي بالقليوبية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي

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