رئيس جامعة بنها: ندعم أفكار الطلاب وابتكاراتهم والاستفادة من مخرجاتهم لخدمة المجتمع

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها جولة تفقدية لكلية التربية النوعية لمتابعة الدراسة بها رافقه خلالها الدكتور هانى شحته القائم بعمل عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الجولة التقى رئيس الجامعة، بعدد من الطلاب والعاملين داخل القاعات الدراسية والحرم الجامعي والمكاتب الإدارية بالكلية ودار حوار بين الطلاب ورئيس الجامعة.

جامعة بنها تتابع الدراسة بالكليات

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوى أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير العملية التعليمية بالكليات بصفة مستمرة والاستماع لأفكار الطلاب والتواصل المستمر معهم، مؤكدا أن كلية التربية النوعية تعتبر من الكليات الرائدة فى ريادة الأعمال.

وتابع: لذلك يجب أن ندعم أفكار الطلاب وابتكاراتهم فى كافة المجالات والاستفادة من مخرجات الطلبة فى إقامة المعارض المختلفة داخل الجامعة وخدمة المجتمع، بالإضافة الى تنمية شخصيتهم ومهارتهم المهنية لتأهليهم لسوق العمل.

وعلى هامش الجولة التقى رئيس الجامعة بعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية حيث استعرض حصاد الجامعة علي المستوى الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع خلال العام السابق.

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