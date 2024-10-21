الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة بنها: ندعم أفكار الطلاب وابتكاراتهم والاستفادة من مخرجاتهم لخدمة المجتمع

رئيس جامعة بنها،
رئيس جامعة بنها، فيتو

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها جولة تفقدية لكلية التربية النوعية لمتابعة الدراسة بها رافقه خلالها الدكتور هانى شحته القائم بعمل عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الجولة التقى رئيس الجامعة، بعدد من الطلاب والعاملين داخل القاعات الدراسية والحرم الجامعي والمكاتب الإدارية بالكلية ودار حوار بين الطلاب ورئيس الجامعة.

جنايات بنها تقضي بالسجن المشدد 7 سنوات لبائع خضروات بتهمة قتل بائع

الكشف على 113 حالة خلال قافلة طبية بجامعة بنها

جامعة بنها تتابع الدراسة بالكليات 

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوى أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير العملية التعليمية بالكليات بصفة مستمرة والاستماع لأفكار الطلاب والتواصل المستمر معهم، مؤكدا أن كلية التربية النوعية تعتبر من الكليات الرائدة فى ريادة الأعمال.

وتابع: لذلك يجب أن ندعم أفكار الطلاب وابتكاراتهم فى كافة المجالات والاستفادة من مخرجات الطلبة فى إقامة المعارض المختلفة داخل الجامعة وخدمة المجتمع، بالإضافة الى تنمية شخصيتهم ومهارتهم المهنية لتأهليهم لسوق العمل.

وعلى هامش الجولة التقى رئيس الجامعة بعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية حيث استعرض حصاد الجامعة علي المستوى الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع خلال العام السابق.

 

جنايات بنها تقضي بالسجن المشدد 7 سنوات لبائع خضروات بتهمة قتل بائع

الكشف على 113 حالة خلال قافلة طبية بجامعة بنها

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

رئيس جامعة بنها بنها القليوبية اخبار القليوبية

مواد متعلقة

جنايات بنها تقضي بالسجن المشدد 7 سنوات لبائع خضروات بتهمة قتل بائع

الكشف على 113 حالة خلال قافلة طبية بجامعة بنها

بنها ضمن أفضل الجامعات العربية طبقا لتصنيف كيو إس البريطاني لعام 2025

جامعة بنها الاهلية تعلن إدراج منهج "المشاركة المجتمعية" ضمن المقررات والمنح المقدمة للطلاب

الأكثر قراءة

أنباء عن الإفراج عن ثلاثي الزمالك بكفالة ومنعهم من دخول الإمارات

"مقدرش أسيب الناس مضغوطة"، عضو القومي للأجور يكشف عن توقعات بزيادة المرتبات

التموين: خطة التحول الي الدعم النقدي الكامل جاهزة للتطبيق (فيديو)

محمد صلاح يضع شرطا تعجيزيا لتجديد عقده مع ليفربول

خلال ساعات، قرار حاسم ضد ثلاثي الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي

الكهرباء تزف بشرى سارة لـ500 ألف مواطن بخصوص دعم السلع التموينية

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبدالمطلب

منوعات

المزيد

الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 800 ألف مرة من المجال الأرضي

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

كويتيون يطالبون بسجن من يتخلى عن كلبه

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق؟

ارتفاع جديد في البصل، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين بالسوق المحلية

قفزة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 21- 10- 2024

المزيد

انفوجراف

آخرها ترحيله وغرامة مليون جنيه.. هل يكتب كهربا نهاية مشواره مع الأهلي ؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حرق الشعر في المنام وعلاقته بوجود أزمات ومشاكل

رد مفحم من الشيخ رمضان عبد المعز على منكري وجود الله (فيديو)

الإفتاء توضح مدى صحة مقولة: "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"

المزيد
الجريدة الرسمية