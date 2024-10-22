جامعة القناة تنظم بطولتي كمال الأجسام والبنش (صور)

نظمت جامعة قناة السويس، بطولتين رياضيتين مميزتين وهما بطولة كمال الأجسام للطلاب وبطولة البنش تكرار للطلاب والطالبات، وذلك بمشاركة 150 طالبًا وطالبة.

مكان إقامة الفعاليات

أقيمت الفعاليات في بهو رعاية الطلاب بالجامعة، وشهدت أجواءً تنافسية حماسية بين المشاركين.

أبرز الحضور ورعاه البطولة

وأقيمت البطولة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد في كلمته على أهمية هذه البطولات في دعم الأنشطة الرياضية الجامعية.

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

أهمية الرياضة

ولفت إلى أن الرياضة تعد جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، إذ تسهم في بناء طلاب يتمتعون بالصحة الجسدية والعقلية، وتعزز قيم المنافسة الشريفة والعمل الجماعي بين الطلاب.

تنظيم الفعاليات الرياضية المتنوعة

وأضاف أن الجامعة تحرص دائمًا على تنظيم فعاليات رياضية متنوعة لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة كجزء أساسي من حياتهم اليومية.

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

دور الجامعة فى توفير الإمكانيات للطلاب

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في كلمته عن فخره بالمستوى الرياضي الذي أظهره المشاركون، مشيدًا بروح الإصرار والتحدي التي تحلى بها الطلاب والطالبات.

كما أكد على دور الجامعة في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الأنشطة الرياضية وتنمية المواهب الطلابية في مختلف المجالات الرياضية.

و شهدت البطولتان تنظيمًا مميزًا من قِبل الإدارة العامة لرعاية الشباب، بقيادة الأستاذ عبدالله عامر، مدير عام الإدارة، والكابتن محمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي، حيث تم تقسيم المنافسات بشكل منظم وفقًا لمعايير محددة لكل بطولة.



تضمنت بطولة كمال الأجسام مجموعة من المنافسات في فئات وزن مختلفة، حيث تنافس الطلاب على إظهار لياقتهم البدنية وقوتهم العضلية أمام لجنة تحكيم مختصة،و تم تقييم المشاركين بناءً على مستوى تنسيق العضلات وتحديدها، وكذلك الأداء الفني أثناء العروض.

بطولة البنش تكرار

و شارك في بطولة البنش تكرار كل من الطلاب والطالبات في أداء التمارين الخاصة بالبنش بريس، والتي تتطلب تكرار رفع الأوزان الثقيلة لأقصى عدد ممكن من المرات.

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