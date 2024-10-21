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الثلاثاء المقبل، جامعة القناة تنظم ندوة التكنولوجيا وريادة الأعمال

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، فيتو

تنظم جامعة قناة السويس، غدا الثلاثاء تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، ندوة بعنوان “التكنولوجيا وريادة الأعمال”. 

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ويأتى ذلك في إطار استعدادات جامعة قناة السويس للمشاركة في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي سيُقام في شهر نوفمبر المقبل. 

المشرفون على الندوة 

ويشرف على فعاليات الندوة الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

تنظيم وإدارة الندوة 

و نظم للندوة الدكتورة أفنان بركات، مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة ويقدم الندوة المهندس أحمد حسام، الرئيس التنفيذي لشركة EagleOwl Technology وخبير التكنولوجيا المالية، وتقام بكلية الحاسبات من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، وبكلية التربية من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 مساءً. 

رؤى قيمة حول التحول الرقمي 

ومن المنتظر أن تقدم الندوة رؤى قيّمة حول التحول الرقمي وابتكارات التكنولوجيا الحديثة، ضمن سلسلة فعاليات تهدف الجامعة من خلالها إلى تعزيز روح ريادة الأعمال لدى طلابها. 

وعلى صعيد أخر كان قد استقبلت جامعة قناة السويس أمس الأحد، وفدًا صينيًا رفيع المستوى برئاسة تشانغ تشيوفنغ مدير معهد تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية الصينية، بهدف بحث سبل التعاون في عدة مجالات تشمل البحث العلمي، الصناعة، وتبادل الخبرات بين الجانبين.  

المعهد من المؤسسات العلمية الرائدة 

ويُعد المعهد الصيني من المؤسسات العالمية الرائدة في مجال بحوث تحلية المياه، حيث يسعى لتطوير تقنيات مبتكرة لتلبية احتياجات البلدان التي تعاني من شح المياه.  

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة بين الجامعة والجانب الصيني، مشيرًا إلى أن العلاقات بين جامعة قناة السويس والصين تتنامى بشكل مستمر، وهذا اللقاء يعد فرصة هامة لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، لا سيما في مجال تحلية المياه، الذي يُمثل أولوية حيوية لمصر". 

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