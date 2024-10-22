الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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تعاون بين جامعتي القناة وجواندونج الصينية (صور)

جانب من زيارة وفد
جانب من زيارة وفد جامعة جواندونج الصينية، فيتو

استقبل الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة قناة السويس، لشئون الدراسات العليا والبحوث، يرافقه الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية، وفدًا رفيع المستوى من جامعة جواندونج الصينية، أمس الإثنين. 

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أبرز أعضاء الوفد 

ضم الوفد الصيني الدكتور دينج فنجوانج، رئيس جامعة جواندونج، والدكتور جو بينج، عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة، بالإضافة إلى مديري التعاون الدولي بالجامعة الصينية. 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

 

أبرز محاور اللقاء 

خلال اللقاء، بحث الجانبان سبل التعاون العلمي في مجالات التبادل الطلابي والمشاريع البحثية المشتركة، وركزت المحادثات على تعزيز التعاون بين كليتي التربية الرياضية بالجامعتين.  

 

تفعيل الشراكات الدولية 

وأكد الدكتور محمد سعد زغلول   نجاح جامعة قناة السويس في تفعيل العديد من الشراكات الدولية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعد من أكبر الجامعات المصرية في حجم تعاونها مع الصين.  

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

وأشار إلى أن الدكتور ناصر مندور هو أول رئيس جامعة مصري يحصل على درجة الدكتوراه من الصين، مضيفًا أن الجامعة تضم أكثر من 44 ألف طالب وطالبة، مما يجعل تعزيز التعاون العلمي والبحثي مع الجامعات العالمية فرصة مهمة للطرفين.

 

توسيع مجالات التعاون مع الصين 

وأعرب الدكتور زغلول عن أمله في توسيع مجالات التعاون مع الجانب الصيني، خاصة مع وجود كيانات صينية كبرى داخل جامعة قناة السويس، مثل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، ومعهد كونفوشيوس، ومعهد الاستزراع السمكي. كما يتم تدريس اللغة الصينية في كلية الألسن، والآداب، والعلوم الإنسانية، بالإضافة إلى جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، مؤكدًا  حرص الجانبين على دعم نجاح معهد كونفوشيوس في الجامعة. 

 

من جانبه، رحب الدكتور ماجد العزازي بتوسيع مجالات التعاون في التربية الرياضية، موضحًا أن كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس تضم حوالي ألفي طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس، و300 طالب في الدراسات العليا. وأشار إلى أن الكلية تقدم برامج متنوعة في مجالات الرياضة المدرسية، والإدارة الرياضية، والتدريب الرياضي. 

 

فيما عبر الدكتور دينج فنجوانج عن سعادته بزيارة جامعة قناة السويس، مشيدًا بحفاوة الاستقبال، وأبدى اهتمامه بتوسيع قاعدة التعاون بين الجامعتين في مجالات الزراعة، التربية الرياضية، علوم البحار، والاستزراع السمكي. 

 

في ختام اللقاء، تبادل الطرفان الهدايا التذكارية، وقام الدكتور محمد سعد زغلول بتقديم درع جامعة قناة السويس لرئيس الوفد الصيني تقديرًا لزيارته.

 

 

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس الصين تعاون شراكات صينية جواندونج الصينية

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