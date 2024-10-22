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رياضة

جمال علام يتواصل مع الزمالك بعد أزمة ثلاثي الفريق بالإمارات

الزمالك،فيتو
الزمالك،فيتو

حرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة، على التواصل مع مسؤولي نادي الزمالك للاستفسار عن آخر تطورات أزمة الأبيض في الإمارات.

وتعدى مصطفى شلبي ودونجا وعبد الواحد السيد  على فرد أمن، داخل ملعب "آل نهيان"، في مواجهة بيراميدز يوم الأحد الماضي بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

كما حرص خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، على زيارة لاعبي الزمالك بالإمارات.

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، حقيقة ما تردد حول تأجيل مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والمحدد لها يوم الخميس المقبل بعد أزمة لاعبى الأبيض لمدة 24 ساعة.

وأكد المصدر أن لا حقيقة لما تردد عن تأجيل مباراة السوبر ولم يناقش مجلس أبوظبي أو يفكر حتى في فكرة تأجيل اللقاء حتى ولو 24 ساعة مثلما تردد من قبل نادي الزمالك.

وتابع المصدر أن موعد المباراة مرتبط بدعاية إعلانية وتسويقية ولن يتحمل مجلس أبوظبي مسؤولية تأجيل اللقاء.

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وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

الزمالك يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة  التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي.

افتتح رمضان صبحي التسجيل لـ بيراميدز فيما تعادل لـ الزمالك سيف الدين الجزيري.

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