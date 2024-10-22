الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

بلا جدوى!

الجولة الجديدة  لوزير الخارجية الأمريكى بالمنطقة بلا جدوى ولن تحقق أهدافها المعلنة وهي تحريك الجهود للتوصل إلى هدنة في غزة! فعن نتانياهو لن يقدم هدية مجانية لهاريس في الانتخابات الأمريكية تضعف من فرص صديقه وحليفه ترامب للعودة إلى البيت الأبيض! 

وهذا أمر عبر عنه الرئيس بايدن حينما لحس بعد يوم واحد فقط تصريحه الذى قال فيه إن الوقت مناسب بعد اغتيال السنوار للتوصل إلى هدنة في غزة، ليقول إن تلك الهدنة أصعب من هدنة في لبنان!

 
ومع ذلك فقد أرسل بايدن وزير خارجيته للمنطقة للبحث عن تلك الهدنة.. فهو أراد مساعدة نائبته ومرشحة حزبه بإعطاء الناخبين الأمريكيين تحديدًا من أصول عربية انطباعًا بأنهم يبذلون جهدا لوقف الحرب في غزة ويحاولون مساعدة أهل غزة لجمع أكبر عدد من أصواتهم الانتخابية! 

وأقول الانطباع بذلك لأن إدارة بأيديولوجية كانت جادة في إنقاذ أهل غزة من المذابح وحملات التجويع التى يتعرضون لها، ما منحت إسرائيل مهلة شهر كامل لتحسين الوضع الإنساني في غزة، وما أهدتها واحدة من بطارياتها لمواجهة الصواريخ البالستية الايرانية.

 

الجزء اليسير!

مفاجأة الرئيس


وبجانب ذلك، فلعل بلينكن جاء للمنطقة أيضًا ليؤكد الاتفاقات الامريكية مع نتنياهو حول الرد الاسرائيلى على الضربة الإيرانية، تحسبًا من أن يخرق نتنياهو هذه الاتفاقات بعد استهداف حزب الله منزله لرغبته للإنتقام من إيران التى اتهمها بأنها التي رغبت في اغتياله!

الانتخابات الأمريكية الصواريخ البالستية الإيرانية الضربة الايرانية الناخبين الامريكيين الرد الإسرائيلي وقف الحرب في غزة وقف الحرب إيران ‭ ‬نتنياهو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

الحكومة والبنزين!

بعد السنوار!

تغيير المسئولين!

حاجة الخليج لمصر

سندوتش أبو الغيط!

الأكثر قراءة

السوبر المصري، صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

مساء الجمعة، قطع المياه لمدة ٨ ساعات عن بعض مناطق الجيزة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة السوبر بعد أزمة لاعبي الزمالك

السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه للمتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا

بيان عاجل للحكومة بشأن إمداد المدارس بتطعيمات فاسدة ومنتهية الصلاحية لتطعيم الطلاب

طالب مسئولي الزمالك بالاعتذار، ميدو يكشف تطورات أزمة ثلاثي الأبيض بالإمارات

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

تأجيل قضية أحمد فتوح لهذا الموعد للمرافعة (فيديو)

منوعات

المزيد

السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه، طلاق امرأة ماليزية يثير الجدل

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

المزيد

خدمات

المزيد

الساسو يتراجع 3 جنيهات، تعرف على أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالبورصات العالمية

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في الأسواق

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

رسائل مهمة لوزير التعليم أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بسداد الديون والتخلص من الهموم

الهدهد لأئمة الصومال: الأخذ بظواهر النصوص دون فهمها أهم أسباب التطرف الفكري

ما حكم الشرع في معاملة الكاش باك؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية