الإثنين 21 أكتوبر 2024
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الجزء اليسير!

قال الدكتور مصطفى مدبولى إن الحكومة تعى أن رفع أسعار البنزين مؤلم للمواطنين وهم يشكون منه، ولكن بسبب العبء المالى على الحكومة اضطرت لذلك، وهى تحاول تحميل المواطنين الجزء اليسير من هذا العبء وتتحمل هى الجزء الأكبر! 


وهنا نسأل دولة رئيس الحكومة كيف سيتحمل المواطنين الجزء اليسير والحكومة تخطط كما أعلنتم سيادتكم للتخلص من كل دعم المنتجات البترولية (بنزين وسولار ومازوت وغاز وبوتاجاز) فى غضون منتصف العام المقبل، وتخطط أيضا للتخلص من كل دعم الكهرباء مع بداية العام بعد المقبل.. 

وفى ذات الوقت ترفع الحكومة أسعار كل الخدمات التى تقدمها إبتداء من رسوم استخراج الرقم القومى وجواز السفر وحتى شهادات الميلاد والوفاة؟ أليس هذا تحميل للمواطنين لمعظم الأعباء المالية بينما تتحمل  الحكومة الجزء اليسير؟! 


ثم من أين تأتى الحكومة بمواردها؟! أليس مما يدفعه المواطنون من ضرائب أساسا ومعها الاقتراض من البنوك.. أليس المواطنون بهذا المعنى هم الذين يمولون الحكومة رغم أنهم ليسوا مسئولين عن حالنا الاقتصادى الصعب، وإنما تتحمل الحكومة المسئولية بقراراتها وسياسيتها  واختياراتها الاقتصادية. 

 

مفاجأة الرئيس

الحكومة والبنزين!


لذلك.. كان يكفى الدكتور مصطفى مدبولي أن يقول أن حكومته تعى أن رفع أسعار البنزين مؤلم للناس لأنه يترتب عليه إرتفاعا فى أسعار العديد من السلع والخدمات، وَيَا حبذا لو أضاف وستعمل حكومتى بكل ما تملك على تخفيف ألم الناس، وكفى.     

اسعار البنزين الدكتور مصطفى مدبولي دعم المنتجات البترولية رفع اسعار البنزين الحكومة الكاتب الصحفي عبدالقادر شهبيب فيتو بوابة فيتو

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