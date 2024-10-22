ندوة بإعلام الخارجة عن "مقومات الإستثمار المحلي"

عقد مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بالقاعة الرئيسية بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، ندوة حول (مقومات الاستثمار المحلي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر)، وذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار( ايد فى ايد هننجح اكيد)، للتوعية بأهمية المشاركة في المبادرات الرئاسية والاستفادة منها وخاصة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان وذلك تحت رعاية السيد الدكتور ضياء رشوان - رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي.



شارك في الندوة عبد الناصر صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس وحاضر فيها عبد الجابر ابراهيم رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالوادي الجديد، وأسعد مبروك مدير إدارة الائتمان ونائب رئيس القطاع، صرح بذلك أزهار عبد العزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد.

افتتح اللقاء رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بتقديم أسمى آيات الشكر لإدارة مركز إعلام الخارجة لسعيه الدائم لتنظيم الندوات المتعلقة بالتوعية في كافة المجالات وخاصة ما يحقق رؤية القيادة السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة.



كما أكد عبد الناصر، خلال كلمته على إيضاح الطفرة الاستثمارية التي حظي بها مركز ومدينة باريس خلال الفترة الماضية، حتى وصل إجمالى مساحة الأراضى المسلمة للمستثمرين إلى نحو 45 ألف فدان، ونحو 82 ألف فدان بمنطقة المفيض، وهذا يعنى مدى الاهتمام المقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالمستثمرين وتذليل وتسهيل كافة الإجراءات لهم.

ومن جانبه أوضح عبد الجابر ابراهيم أن مساعى الدولة المصرية تتجه نحو زيادة الانتاجية وخاصة فيما يتعلق بالمحاصيل والمنتجات الزراعية، وأشار سيادته إلى أن الإحصائيات تؤكد أن هناك جهد مبذول من القيادة التنفيذية بمدينة باريس يهدف إلى جذب المستثمرين وزيادة الرقعة الزراعية بالمركز، ولكن الأمر يتطلب استغلال أمثل للأراضى الزراعية بمساحاتها المختلفة لرفع إنتاجية الأراضى من المحاصيل، ودراسة الأسواق والاحتياجات والتسويق.

كما أبرز بنك الزراعي المصري في تقديم الدعم للمزارعين والخدمات والقروض المقدمة من البنك بداية من توفير المياه وحتى التسويق للمنتج، وما يميز القروض الزراعية أن نسبة الفائدة بها لا تتعدى الـ 5% فقط، كما يقدم البنك الدعم المادي للفئات ذات التخصيص الزراعي أو الإنتاجي لإنشاء أو تطوير كافة المشروعات المتكاملة للمصانع المتعلقة بالإنتاج الزراعى وبنسبة فائدة مدعمة جدًّا، وفيما يخص الفئات الأخرى فإن البنك الزراعي المصري يقدم لها الدعم بأقل نسبة فائدة للبدء في المشروعات أو تطويرها.



وخلال اللقاء تساءل أحد الحضور – مستثمر من محافظة المنصورة – عن إجراءات التقدم للحصول على قرض لتمويل مشروع تربية مواشي، فأجاب سيادته بأن البنك يشترط تحديد السلالات ومصدرها سواء داخل أو خارج الدولة، ثم التأكد من سلامة وصحة المزرعة وتوافر طبيب بيطري للكشف بشكل دوري، وبعد الموافقة يقوم البنك بالسداد مباشرة للمورد بموجب عقود التوريد، بفائدة لا تزيد عن 12%، ويقوم البنك أيضًا بدعم الأعلاف حسب نوعية السلالات.

وفيما يخص دعم المعدات الزراعية، فأكد سيادته على أن البنك الزراعي المصري يقدم الدعم في هذا المضمار بتوريد الميكنة المطلوبة مباشرة من مصانع تابعة للبنك أو الشراء من مصانع أخرى- حسب رغبة العميل – والسعر يخضع بالطبع للسعر التجاري لأنها تؤجر للغير غالبية أيام السنة.

وفيما يخص قرض باب رزق فإنه يتميز بسهولة إجراءات التحصل عليه فلا يتطلب الأمر سوى إيصال مرافق( كهرباء - مياه) للعميل، وصورة الرقم القومى للمتقدم، وقيمته من 25 – 50 ألف جنيه، حسب المشروع المقدم من العميل، بفائدة تقل عن معدل الفائدة بالبنوك الأخرى بنحو لا يقل عن 15%، والسداد يكون حسب المشروع ( شهرى – ربع سنوى – نصف سنوى – سنوى ).

أدار اللقاء محمد عطية أخصائي الإعلام، تحت إشراف أزهار عبد العزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد.

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