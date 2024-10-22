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محافظ الوادي الجديد يوجه بترك مساحات بجوار الشوارع الرئيسية لاستغلالها في المشروعات الخدمية

جولة محافظ الوادي
جولة محافظ الوادي الجديد، فيتو

وجَّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمراعاة ترك مساحة بحد أدنى 15م بعرض الطريق بجوار الشوارع الرئيسية، وذلك لاستغلالها في المشروعات الخدمية للمواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بأحياء مدينة الخارجة القديمة، يرافقهما المهندس أحمد عبد الرحيم مدير مديرية الطرق بالمحافظة، وجهاد متولي رئيس المركز.

وتفقد المحافظ، أعمال تركيب الإنترلوك بحي البري المخطط  تنفيذها بطول 9 كم تقريبًا؛ ضمن خطة المحافظة لتطوير المظهر الحضاري للأحياء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مُوجهًا بالالتزام بخطة زمنية محددة للانتهاء من أعمال التركيب. 

 

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