الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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محافظات

وفد سياحي بلجيكي يزور الوادي الجديد ويشيد بجمال الصحراء وآثارها

الوفد السياحي، ڤيتو
الوفد السياحي، ڤيتو

استقبلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، وفدًا سياحيًا مكونًا من 28 سائحًا من دولة بلجيكا، جميعهم متخصصون في مجال الآثار ويتعلمون اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية. تأتي هذه الزيارة في إطار الموسم السياحي الشتوي للمحافظة، حيث قام الوفد بجولات سياحية في صحاري الوادي الجديد وأهم معالمه الأثرية والسياحية.

وكان في استقبال الوفد محسن عبد المنعم، مدير عام الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالوادي الجديد، الذي رحب بالزوار وقدم لهم هدايا تذكارية متنوعة، بالإضافة إلى كتيبات ومطويات تعريفية تتحدث عن آثار الوادي الجديد. 

وأكد عبد المنعم أهمية هذه الزيارات في تنشيط السياحة بالمحافظة وتعزيز الترويج لمعالمها الفريدة.

وخلال جولتهم، أجرى الوفد زيارة العديد من المعالم الأثرية الشهيرة، من بينها معابد هيبس ومنطقة الناضورة واللبخة وأم الدبادب بالخارجة التاريخية، حيث أعرب السياح عن إعجابهم الشديد بما تحويه هذه المعالم من تاريخ عريق وحضارة قديمة تروي قصص الأجداد، كما أشادوا بجمال الصحراء ورحلات السفاري التي تم تنظيمها لهم، معبرين عن شعورهم بالأمان والراحة طوال إقامتهم.

قال محسن، إن الوفد يزور مصر في رحلة سياحية مدتها 7 أيام منها 6 أيام في واحات الوادي الجديد قادمين محافظة الأقصر لواحة الخارجة ومنها للداخلة ثم الفرافرة حيث سينظمون معسكرات تخييم في الصحراء البيضاء هناك.

وفي هذا السياق، صرح محمد محسن، المرشد السياحي الذي رافق الوفد في جولات السفاري داخل صحراء الوادي الجديد، قائلًا: "لقد أبدى السائحون انبهارهم بجمال الطبيعة الخلابة في صحراء الوادي الجديد، وخاصة خلال رحلات السفاري التي أظهرت لهم التنوع الجغرافي المميز للمنطقة، إلى جانب الأجواء الآمنة التي شعروا بها طوال الرحلة".

وأكد محسن عبد المنعم الصايغ، مدير عام فرع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالوادي الجديد، أن الهيئة تعمل على تنظيم مثل هذه الزيارات والجولات السياحية لمحافظة الوادي الجديد، وذلك ضمن خطتها لزيادة الترويج للسياحة بالمحافظة وجذب المزيد من السياح من مختلف دول العالم، كما تسعى الهيئة لتوفير بيئة مريحة وآمنة للسائحين بالتعاون مع الجهات المحلية، مما يساهم في تعزيز صورة مصر كوجهة سياحية عالمية تجمع بين التاريخ والطبيعة.
ولفت محسن، إلى أن هذه الزيارة في إطار خطة هيئة تنشيط السياحة لجذب المزيد من السياح المتخصصين والمهتمين بالآثار المصرية القديمة، حيث تتميز منطقة الوادي الجديد بتنوع مواقعها الأثرية وطبيعتها الصحراوية الخلابة، مما يجعلها وجهة سياحية جاذبة على مدار العام.
وأكد محسن،  أن محافظة الوادي الجديد واحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر، بما تحتويه من معالم أثرية وطبيعية متنوعة، بدءًا من المعابد والقرى التاريخية، وصولًا إلى الصحاري الشاسعة التي توفر تجربة مميزة لمحبي المغامرات والطبيعة.

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