الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"بداية" والتحالف الوطني يطلقان الحملة التنموية "ايد واحدة" بالوادي الجديد

مبادرة إيد واحدة،
مبادرة إيد واحدة، ڤيتو

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق الحملة التنموية الشاملة "ايد واحدة" بالمحافظة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقًا، وضمن جهود المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية).

وأوضح محمد منير مدير عام التضامن الإجتماعي بالوادي الجديد، أن الحملة تأتي كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم للأسر المستحقة، حيثُ تستهدف توزيع (1700) كرتونة مواد غذائية مقدمة من بنك الطعام المصري للأسر المستحقة والأكثر احتياجًا بالمراكز الخمسة.

 

واستقبل مدير مديرية التضامن الاجتماعي قافلة بنك الطعام المصري بالمحافظة وحضور فاعليات توزيع كراتين بنك الطعام بالقرى الأكثر فقرًا بحضور فريق عمل بنك الطعام، وجري التوزيع بقرى ناصر الثورة  بمدينة الخارجة وقرى بغداد بمدينة باريس، مؤكدًا أن القافلة ستستمر 3 أيام بدأ من أمس الاثنين وحتى يوم الأربعاء لتغطي مراكز بلاط والداخلة والفرافرة.
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الهلال الأحمر المصري الحماية الأجتماعية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية الوادى الجديد بنك الطعام المصري مؤسسة حياة كريمة مظلة الحماية الاجتماعية

مواد متعلقة

اليوم، قطع الكهرباء عن قرى عين عيش ومرزوق ببلاط في الوادي الجديد

جامعة جنوب الوادي الجديدة تحتل المركز 22 افريقيا بتصنيف التايمز لعام 2025

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

محامي أحمد فتوح يتفق على الصلح مع أسرة ضحية الدهس بجنايات مطروح (فيديو وصور)

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

السياحة والآثار تكشف أسباب تأخر تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني لمدة 24 ساعة

موقف أحمد فتوح القانوني في حال تصالحه مع أهل ضحية الدهس

5 ملفات هامة تتصدر أجندة السيسي في أول مشاركة مصرية كعضو بتجمع دول بريكس

قمة مصرية روسية اليوم

بعد قضية فتوح، عالم أزهري يوضح كيفية توزيع الدية على أهل المتوفى

منوعات

المزيد

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

عواقب صحية كارثية لشرب كوكاكولا يوميا، أخطرها على النساء

ماسك يجدد تحذيراته: ستصبح الولايات المتحدة مفلسة بحكم الأمر الواقع

المزيد

خدمات

المزيد

بعد الارتفاعات الجنونية الأخيرة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

دعاء سيد الاستغفار وفوائده

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

بعد قضية فتوح، عالم أزهري يوضح كيفية توزيع الدية على أهل المتوفى

دعاء سيد الاستغفار وفوائده

استعجال الإنسان، تفسير الشعراوي للآية 37 من سورة الأنبياء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية