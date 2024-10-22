"بداية" والتحالف الوطني يطلقان الحملة التنموية "ايد واحدة" بالوادي الجديد
أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق الحملة التنموية الشاملة "ايد واحدة" بالمحافظة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقًا، وضمن جهود المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية).
وأوضح محمد منير مدير عام التضامن الإجتماعي بالوادي الجديد، أن الحملة تأتي كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم للأسر المستحقة، حيثُ تستهدف توزيع (1700) كرتونة مواد غذائية مقدمة من بنك الطعام المصري للأسر المستحقة والأكثر احتياجًا بالمراكز الخمسة.
واستقبل مدير مديرية التضامن الاجتماعي قافلة بنك الطعام المصري بالمحافظة وحضور فاعليات توزيع كراتين بنك الطعام بالقرى الأكثر فقرًا بحضور فريق عمل بنك الطعام، وجري التوزيع بقرى ناصر الثورة بمدينة الخارجة وقرى بغداد بمدينة باريس، مؤكدًا أن القافلة ستستمر 3 أيام بدأ من أمس الاثنين وحتى يوم الأربعاء لتغطي مراكز بلاط والداخلة والفرافرة.
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