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خارج الحدود

القاهرة الإخبارية: مصر أكدت أهمية التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال مصدر رفيع المستوى: إن مصر أكدت على أهمية سرعة التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقف إطلاق نار شامل بالمنطقة

وأكد  المصدر على أن مصر تتمسك بأن أي خطوات تجاه التهدئة يجب أن تؤدي إلى الوصول لوقف إطلاق نار شامل بالمنطقة.

جدير بالذكر أنه استشهد صباح اليوم الثلاثاء، 15 فلسطينيًّا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

استشهاد فلسطينيين جراء قصف اسرائيلي

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، بـ"استشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين بجروح، في استهداف طائرة استطلاع مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

الاحتلال يقصف النازحين

وحسب مصادر طبية، "استشهد 12 مواطنًا في قصف الاحتلال المدفعي النازحين عند مفترق أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا".
ووفق "وفا" يواصل  جيش الاحتلال الإسرائيلي "حصار شمال قطاع غزة، وتدمير وقصف المنازل، ومنع إدخال المواد الغذائية لليوم الثامن عشر على التوالي، وإجبار المواطنين على النزوح قسرا، حيث أن ما يزيد على 10 آلاف مواطن في مشروع بيت لاهيا يرفضون النزوح إلى الجنوب".

استشهاد 57 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

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