الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جالانت: نعمل على إضعاف قدرة حزب الله على شراء الصواريخ

جالانت،فيتو
جالانت،فيتو

زعم يوآف جالانت وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات بلاده تعمل علي إضعاف قدرة حزب الله على إطلاق وشراء الصواريخ.

دوي انفجارات في تل أبيب

سمع دوي انفجارات في مدينة تل أبيب، وسط إسرائيل، فيما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف المدينة بصواريخ نوعية.

وقال حزب الله في بيان، إنه قصف صباح اليوم قبة نيريت في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية.

كما أعلن حزب الله أنه قصف صباحا قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غربي ‏حيفا بصلية صاروخية نوعية.

قصف قواعد عسكرية في إسرائيل

وأفاد الحزب بأنه قصف قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية.

في غضون ذلك، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في قيسارية وهرتسليا وتل أبيب وسط إسرائيل ومناطق جنوب حيفا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه جرى وقف حركة الطيران بالكامل في مطار بن جوريون والجيش الإسرائيلي أعلن إجراءات طوارئ في منطقة تل أبيب.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الجبهة الداخلية الإسرائيلية انفجارات في تل أبيب بن جوريون

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