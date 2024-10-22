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خارج الحدود

استشهاد 15 فلسطينيًا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 استشهد صباح اليوم الثلاثاء، 15 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

استشهاد فلسطينيين جراء قصف اسرائيلي

 وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، بـ"استشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين بجروح، في استهداف طائرة استطلاع مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

 

الاحتلال يقصف النازحين

وحسب مصادر طبية، "استشهد 12 مواطنا في قصف الاحتلال المدفعي النازحين عند مفترق أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا".

ووفق "وفا" يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي "حصار شمال قطاع غزة، وتدمير وقصف المنازل، ومنع إدخال المواد الغذائية لليوم الثامن عشر على التوالي، وإجبار المواطنين على النزوح قسرا، حيث أن ما يزيد على 10 آلاف مواطن في مشروع بيت لاهيا يرفضون النزوح إلى الجنوب".

 

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