طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، بتكات جديدة تجعل مذاقه لا يقاوم

طريقة الجلاش باللحمة المفرومة، الجلاش باللحمة المفرومة من الصوانى المصرية الشهيرة التى قدم كأكلة بمفردها أو بجانب المحاشى واللحوم.

وطريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره وعادة يقدم فى العزومات.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة.

مكونات عمل الجلاش باللحمة المفرومة:-

لفة جلاش

نصف كيلو لحم مفروم

نصف كيلو بصل مفروم

رشة جوزة الطيب

رشة حبهان مفروم

ملح

فلفل أسود

ثمرة طماطم مبشورة

رشة قرفة

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ملعقة صلصة

بيضة

كوب لبن حليب

نصف كوب شوربة

كوب سمن

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة:-

نعصج اللحم، حيث نشوح البصل ونضيف اللحم ونقلب حتى يتغير لون اللحم، ثم نضيف الطماطم والصلصة والتوابل، ونترك اللحم حتى ينضج، ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

نحضر صينية فرن وندهنها سمن

ثم نفرد طبقات الجلاش وبين كل ورقة والأخرى ندهن سمن.

وبعد أن نفرد نصف كمية الجلاش نضع طبقة اللحم المفروم، ثم نكمل فرد باقى ورق الجلاش مع مراعاة دهان كل ورقة بالسمن.

ثم نقطع الجلاش ونخلط البيض واللبن والشوربة معا ونضيف لهم الملح والفلفل الأسود وملعقة بيكنج بودر، ثم نضيفها إلى صينية الجلاش.

ثم ندخل الجلاش الفرن حتى يحمر لونه.

ثم نخرجها من الفرن ونقطعها وتقدم ساخنة.

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، فيتو

ويمكن عمل الجلاش بالدجاج

طريقة عمل الجلاش بالفراخ:-

ويمكن تقديم الجلاش بحشو الفراخ، حيث نقطع صدور الدجاج شرائح صغيرة، ونشوحها مع البصل المفروم حتى تمام النضج، ونتبلها بالملح والفلفل، ونستخدمها كحشو بدل اللحم المفروم وبنفس الطريقة، ويمكن وضع الجبن المبشور على الوجه.

ويمكن عمل الجلاش البيتزا

طريقة عمل الجلاش البيتزا:-

كما يمكن عمل الجلاش بحشو البيتزا ويكون مذاقه شهيًّا ومميزًا، حيث بدلًا من العصاج، نضع فلفل مبشور وطماطم مكعبات وحلقات زيت وجبن رومي مبشور وبسطرمة وجبن شيدر ونفرد الحشو بالتساوي ونكمل نفس الخطوات السابقة، فى عمل الجلاش العادي، ويكون مذاقه شهي يشبه البيتزا ويقبل على تناوله الكبار والصغار.

ولعمل الجلاش الحلو بالعسل

مكونات عمل الجلاش بالعسل:

لفة جلاش

سمن بلدي

شربات ثقيل

مكونات الشربات

2 كوب سكر

كوب ونصف ماء

عصير نصف ليمونة

للحشو

فستق مجروش

أو

مكسرات مختلفة مجروشة

أو

مهلبية

أو

كاسترد

طريقة عمل الجلاش بالعسل:

- نحضر الشربات، حيث نخلط السكر والماء معا جيدا، ونضعهم في حلة ونرفعها على النار، ونترك الخليط يغلى 7 دقائق، ثم نضيف عصير الليمون، ونتركه على النار حتى يغلظ القوام قليلا، ثم نرفع الشربات من على النار، ونتركه يبرد.

- نشعل الفرن ونتركه يسخن.

- نذوب السمن ونحضر صينية فرن وندهنها بالسمن.

- نحضر لفة الجلاش ونبدأ بفردها في الصينية مع دهان بين كل ورقة والأخرى بالسمن ويمكن دهان كل ورقتين، حسب الرغبة.

- نصب باقى السمن على الوجه، ونقطع الجلاش وندخله الفرن الساخن حتى يحمر لونه.

- نخرجه ونسقيه بالشربات البارد فور خروجه من الفرن، ونتركه يبرد، ثم يقطع ويقدم.