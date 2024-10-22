محمد عبد الجليل: خسارة الأهلي للسوبر تعني رحيل كولر بنسبة 80%

كشف محمد عبد الجليل نجم الأهلى والزمالك السابق أن محمود كهربا تم الصبر عليه كثيرا من قبل مسئولى القلعة الحمراء واتخاذ قرار ضده هذا الأمر كان لابد من إصداره منذ سنة ماضية.

وأوضح محمد عبد الجليل خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " محمد رمضان لم يستمر فى الاهلى كثيرا بسبب قوة قراراته وهل يستمر دعمه من الإدارة خلال الفترة المقبلة ضد المتجاوزين دائما ".

وأشار محمد عبد الجليل " أنه فى حال عدم فوز كولر مع فريق الاهلى ببطولة السوبر المحلى سوف يرحل عن قيادة الفريق بنسبة تتخطى 80% ولابد من الحديث مع المدرب السويسرى بضرورة تواجد كابتن محمد رمضان للدفاع عنه وحل بعض الأزمات الخاصة باللاعبين ".

وتابع محمد عبد الجليل " الجيل الجديد من اللاعبين لم يقتنع بالعقوبات والقرارات ضدهم ولابد من معاقبة لاعبو فريق الزمالك المتجاوزين ايضا بترحيلهم وإيقافهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر للعقاب وتجنب حدوث الأمر مره أخرى ".

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

الزمالك يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي.

افتتح رمضان صبحي التسجيل لـ بيراميدز فيما تعادل لـ الزمالك سيف الدين الجزيري.