ضبط 4 أطنان مخللات مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالإسماعيلية (صور)
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، برئاسة المقدم أحمد المغربي، عددا من الحملات الرقابية المكبرة للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق.
وقالت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إن الحملات أسفرت عن ضبط 4 أطنان مخللات مشكلة بأحد المخازن مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها.
المحاضر التي تم ضبطها
كما تم ضبط 50 علبة معسل مجهول المصدر بدون فواتير دالة على مصدره، بالإضافة لضبط كمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، تقدر بـ 300 كيس شيبسي وباكيت بسكويت ومكسرات.
محاضر الأسواق والمحال التجارية
أسفرت الحملات عن تحرير 23 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، 14 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، ومحضرين للبيع بأزيد من السعر الرسمي.
تشديات على المتابعة المستمرة
ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار، والرقابة علي المخابز البلدية المدعمة، للحفاظ على حق المواطنين في الحصول على الدع
ووجَّه "أكرم" بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز، للتأكد من جودة رغيف الخبز وحصول مواطني الإسماعيلية على نصيبهم من الدعم الذي تقدمه الدولة، بجانب مراقبة ومتابعة الأسواق والمحال التجارية لتقديم منتج آمن للمستهلك وبجودة متميزة وبسعرٍ عادل.
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