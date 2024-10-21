انطلاق مهرجان «أكتوبر العزة والكرامة» بجامعة القناة (صور)

نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة قناة السويس مهرجانًا رياضيًا بعنوان "أكتوبر العزة والكرامة"، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

رعاة مهرجان العزة

وجاء المهرجان برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي من الدكتور محمد الباز، منسق أسرة "طلاب من أجل مصر"، والطالب محمد شريف، رائد الأسرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة عبد الله عامر، مدير عام الإدارة، والأستاذ ياسر عبد المجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية.

جانب من فعاليات المهرجان،فيتو

جانب من فعاليات المهرجان،فيتو

ناصر مندور يبدى اعتزازه بالروح الوطنية

وخلال الفعاليات، أبدى الدكتور ناصر مندور اعتزازه بالروح الوطنية التي تعكسها الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس، مشيرًا إلى أن المهرجان يأتي ضمن الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر العظيم، ويعكس مدى ارتباط الأجيال الجديدة بتلك الملحمة الوطنية.

جانب من فعاليات المهرجان،فيتو

جانب من فعاليات المهرجان،فيتو

جانب من فعاليات المهرجان،فيتو

اشادة بتنظيم مهرجان

وأشاد بالجهود المبذولة في تنظيم المهرجان، الذي يعزز من قيم العمل الجماعي والمنافسة الرياضية الشريفة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عبد النعيم بالمشاركة الكبيرة من الطلاب، مؤكدًا إن مهرجان "أكتوبر العزة والكرامة" يُجسد تلاحم الجامعة مع الأحداث الوطنية التي تُعد مصدر فخر لكل مصري، لافتًا إلى أن هذه الفعاليات تساهم في ترسيخ الوعي الوطني لدى الطلاب، وتعزز من قيم الولاء والانتماء.

وأوضح الدكتور محمد الباز، منسق أسرة "طلاب من أجل مصر"، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس حب الشباب المصري للوطن وحرصهم على المشاركة في إحياء الذكرى الوطنية، مؤكدًا أن الفعاليات الرياضية ليست مجرد تنافس رياضي بل هي رسالة وفاء لدماء شهداء أكتوبر وتضحياتهم.

شهد المهرجان تنافس 400 طالب وطالبة في عدة رياضات على ملاعب كلية طب الأسنان. وقد تضمنت المنافسات كرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة القدم الخماسية، وتنس الطاولة.

كرة السلة طالبات

وحصلت كلية التربية الرياضية على المركز الأول، بينما جاء المركز الثاني من نصيب كلية الطب البيطري، والمركز الثالث لكلية التجارة.

في كرة الطائرة طالبات، فازت كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الأول، وتلتها كلية الطب البشري في المركز الثاني، فيما حصلت كلية التجارة على المركز الثالث.

في كرة الطائرة طلبة، فازت كلية الهندسة بالمركز الأول، وجاءت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في المركز الثاني، وكلية الطب البيطري في المركز الثالث.

تنس الطاولة طالبات

و حصلت كلية الحاسبات والمعلومات على المركز الأول، تلتها كلية الطب البيطري في المركز الثاني، وكلية الطب البشري في المركز الثالث.

وحققت كلية التجارة المركز الأول، وتلتها كلية الحاسبات والمعلومات في المركز الثاني، بينما حصلت كلية التربية الرياضية على المركز الثالث.

وأكد الدكتور ناصر مندور على أهمية هذه الفعاليات التي تهدف إلى دمج النشاط الرياضي بالوعي الوطني، مشيرًا إلى أن جامعة قناة السويس ستظل منارة تحتفل بالأحداث الوطنية التي تسهم في تكوين شخصية طلابها وتعزز من انتمائهم للوطن.