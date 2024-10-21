مدير أوقاف الإسماعيلية يؤكد على الاهتمام بالدعوة عبر منصات التواصل (صور)

عقد الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، اجتماعا، اليوم الاثنين، مع أئمة قادة فكر بحضور الدكتور محمد عبدالمعبود مدير عام الدعوة بالمديرية.

الترحيب بقادة الفكر

ورحب مدير المديرية بالأئمة، وأكد على بداية عهد جديد في النهوض بالدعوة بالإسماعيلية في نطاق تطبيق المحاور الاستراتيجية الأربع التي رسمها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والخروج على النمطية في الدعوة.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

مشاركة الأئمة في القضايا المجتمعية

وأشار العطيفي إلى أن الإمام يجب عليه أن يشارك في القضايا المجتمعية، والاهتمام بالدعوة على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة صفحات المساجد القائمين عليها، والاهتمام بالحديث عن القضايا التي تهم الشارع الإسماعيلي.

وذلك بما يسهم في بناء الإنسان فكريا ونفسيا على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع بما يسهم في الارتقاء بالإنسان والوطن.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

واستمع مدير المديرية إلى المقترحات المقدمة من الأئمة ووضع تصور لتنفيذها، واختتم اللقاء بأن الدعوة إلى الله أمانة في أعناق خدمة للدين والوطن.



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