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خارج الحدود

بلينكن يصل تل أبيب ضمن جولته بالشرق الأوسط

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب فى إطار جولته بالشرق الأوسط بحسب خبر عاجل لوكالة رويترز.

 بلينكن سيتوجه إلى الأردن الأربعاء

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية أعلنت أمس أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيتوجه إلى الأردن الأربعاء في إطار جولته الشرق أوسطية الحادية عشرة الرامية للدفع باتجاه وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال مسؤول يرافق الوزير الأمريكي على متن الطائرة: إن بلينكن سيزور عمّان الأربعاء للتباحث مع المسؤولين الأردنيين على وجه الخصوص في سبل إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمّر من جراء الحرب المتواصلة منذ سنة كاملة.

وأضاف المسؤول طالبًا عدم الكشف عن هويته أن وزير الخارجية يعتزم أيضا التباحث مع القادة الإسرائيليين بشأن الضربة الإسرائيلية المتوقعة ضد إيران بهدف ثنيهم عن أي عمل من شأنه أن يزيد من تفاقم الصراع الإقليمي.

وبعد أن يزور إسرائيل الثلاثاء والأردن الأربعاء، سيزور بلينكن عواصم عربية أخرى في هذه الجولة الجديدة التي تستمر حتى الجمعة، بحسب ما أعلنت وزارته.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: إنّ بلينكن “سيناقش أهمية إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني”.

حل دبلوماسي في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان

وأضافت أنّ الوزير الأمريكي سيدعو أيضا إلى “حل دبلوماسي” في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان حيث امتنعت الولايات المتّحدة حتى الآن عن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

كما سيتطرق بلينكن إلى قضايا “اليوم التالي” للحرب في غزة في ما يتعلق بمسائل إعادة إعمار القطاع وحُكمه، وهي مهام يُتوقّع أن تكون جسيمة، وفقا لوزارة الخارجية.

وسبق لدول عربية أن حذّرت من أنّها لن تساهم في تمويل فاتورة إعادة إعمار غزة إذا لم يكن هناك أفق لقيام دولة فلسطينية، وهو ما ترفضه إسرائيل.
 

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