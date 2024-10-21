بلينكن يتوجه إلى إسرائيل ودول عربية، اعرف التفاصيل

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إلى إسرائيل ودول عربية في محاولة جديدة للدفع نحو وقف لإطلاق النار في غزة، عقب مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار بنيران إسرائيلية.

بلينكن يتوجه إلى إسرائيل ودول عربية لبحث إنهاء الحرب في غزة

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الجولة يتوقع أن تستمر حتى الجمعة المقبل، وسيبحث خلالها بلينكن أهمية إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".

بلينكن سيناقش خطط ما بعد الحرب في غزة

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إلى أن بلينكن سيناقش خلال جولته بالشرق الأوسط ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي بين إسرائيل وحزب الله.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن سيناقش خطط ما بعد الحرب في غزة ويؤكد ضرورة تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يلتقي آموس هوكستين، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيروت لبحث العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار.

ومن المقرر يلتقي هوكستين، مع المسؤولين اللبنانيين بالدفع اتجاه تسوية ما للنزاع، من خلال الجهود الأمريكية.