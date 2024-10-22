الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إبراهيم عبد المجيد في أمسية ثقافية على "CBC" الأربعاء المقبل

إبراهيم عبد المجيد؛
إبراهيم عبد المجيد؛ فيتو

يستضيف الإعلامي عبد الله يسري، يوم الأربعاء القادم الكاتب إبراهيم عبد المجيد، في أمسية ثقافية جديدة على قناة "CBC".

الكاتب إبراهيم عبد المجيد هو روائي وقاص، ولد في الإسكندرية عام 1946 وتخرج من كلية الآداب قسم الفلسفة ويعيش في القاهرة منذ عام 1974 ويكتب في عدد من الصحف والمجلات المصرية والعربية مثل الأهرام والأخبار والحياة والآداب واليوم السابع والهلال وغيرها.

 

15 رواية

وأصدر "عبد المجيد" خمس عشرة رواية، منها "المسافات"، ترجمت إلى الإنجليزية عن جامعة سيراكيوز بالولايات المتحدة وقسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2008 و"الصياد واليمام"، حوَّلت إلى فيلم سينمائي بطولة أشرف عبد الباقي و"بيت الياسمين" ترجمت إلى الفرنسية عام 2000 وإلى الإيطالية عام 2008 و"البلدة الأخرى"، ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية و"قناديل البحر" حولت إلى مسلسل تليفزيوني بطولة آثار الحكيم ومحمود قابيل، و"لا أحد ينام في الإسكندرية" التي حولت إلى مسلسل تليفزيوني بطولة ماجد المصري وسهير المرشدي.

وحصل إبراهيم عبد المجيد على العديد من الجوائز منها جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية عام 1996 وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2007 وجائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2004.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ابراهيم عبد المجيد الكاتب إبراهيم عبد المجيد عبد الله يسري الروائي إبراهيم عبدالمجيد قناة سي بي سي

مواد متعلقة

الشاعر محمد عبد القادر ضيف "عوام في بحر الكلام"

الأكثر قراءة

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم، وهذا ما يحدث من من 6 صباحا إلى 11 ليلا

السيسي يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة تجمع البريكس 2024

بعد رسائل التهديد، انفجارات تهز حيفا وخليجها والجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ (فيديو)

اليوم، محاكمة أحمد فتوح بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المخدرات بمطروح، و3 سيناريوهات تحدد مصيره

إغلاق كازينو بشارع الهرم لممارسة أنشطة سياحية دون ترخيص (صور)

عواقب صحية كارثية لشرب كوكاكولا يوميا، أخطرها على النساء

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

محمد عبد الجليل: حذرت لاعبي الأهلي من محمد رمضان وهذا موقفي من عقوبة كهربا

منوعات

المزيد

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

عواقب صحية كارثية لشرب كوكاكولا يوميا، أخطرها على النساء

ماسك يجدد تحذيراته: ستصبح الولايات المتحدة مفلسة بحكم الأمر الواقع

العثور على أصغر حفرية لبيضة ديناصور على الإطلاق بالصين

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في الأسواق

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم، وهذا ما يحدث من من 6 صباحا إلى 11 ليلا

قبل التقديم، اعرف الفرق بين شقق دار مصر والإسكان المتميز

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

رفض الاحتراف وتلقى رسالة من السيسي.. محطات في حياة شحتة الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية