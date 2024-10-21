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ثقافة وفنون

مي سليم: التمثيل خطفني من المزيكا وعندي أغنية جديدة

مي سليم
مي سليم

 أكدت الفنانة مي سليم أن لديها أغنية جديدة ستقوم بطرحها خلال الأسابيع المقبلة، وستكون على طريقة السينجل، ومن ألحان مدين. 

وقال في تصريحات خاصة لـ فيتو: “أرى أن التمثيل خطفني من المزيكا في الفترة الحالية، وأنا أحب الاثنين وسوف أجعل تفكري بينهما خلال الفترة المقبلة”.

 

تفاصيل مسلسل روج أسود 

 وتواصل مي سليم تصوير دورها في مسلسل روج أسود خلال الفترة الخالية، وتجسد خلال أحداث العمل شخصية فتاة مطلقة تعيش في منطقة شعبية، وهي من طبقة متوسطه الحال، وتلجأ لمحكمة الأسرة مي تحصل علي حقوقها.

ويناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد على الدراما العربية

ومسلسل " روج أسود " بطولة رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ومي سليم وفرح الزاهد ومنة تيسير وأحمد فهيم وأحمد جمال سعيد وكريم العمري وعابد عناني، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وإنتاج MGR ممدوح شاهين.

 

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