لوسي تحسم الأمر حول مشاركتها في الجزء الخامس من "المداح"
أكدت الفنانة لوسي أنها رفضت الظهور في الجزء الخامس لمسلسل المداح الجزء الخامس.
وقالت في تصريحات لفيتو: “من بداية الأمر وقراري أنني لن أظهر مرة أخرى، لأن هذه النوعية من الأدوار تتطلب الظهور مرة واحدة فقط”.
تفاصيل مسلسل المداح
وتدور أحداث مسلسل “المداح” حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء الذي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ “صابر المداح” الذي يؤديه الفنان “حمادة هلال” معركة الخير والشر التي يخوضها، وفي هذا الموسم الجديد، يلتقي بملك الجن “قزح” الذي يجسده الممثل “فتحي عبد الوهاب”.
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