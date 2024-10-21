ضمن استعدادات المعرض الزراعي، الزملوط يبحث التوسع مع الجانب الإندونيسي

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد دولة إندونيسيا الصديقة لبحث تعزيز سُبُل التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التمور، وذلك بالتزامن مع استعدادات المحافظة لإطلاق "معرض الوادي الجديد الزراعي - EGY AGRI" نوفمبر القادم، بحضور مسئول إحدى كبرى الشركات المصرية الاستثمارية في مجال صناعة وتصدير التمور.

وتباحث الأطراف أوجه التعاون المشترك بما يعزز فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المحلية. وأكّد الزملوط، أن المحافظة تسعى من خلال المعرض الزراعي للتواجد على المستويين الإقليمي والدولي خلال الفترة المُقبلة، حيثُ يمثل فرصة لعقد الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات بين المنتجين والمستثمرين من مُختلف الدول المُشارِكة، لافتًا لُلمشارَكَة المتميّزة لدولة إندونيسيا بالملتقى التسويقي المصري للتمور في نسخته الماضية.

انطلاق معرض "الوادي الجديد الزراعي - EGY AGRI"

وأعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في وقت سابق، انطلاق فعاليات معرض "الوادي الجديد الزراعي - EGY AGRI" نوفمبر المقبل، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الصناعة؛ لينطلق بشكل أكثر توسعًا عقب ما حققه الملتقى التسويقي المصري للتمور من نجاح في نسخه الثلاث الماضية.

وأوضح أن المعرض الزراعي من المقرر أن يشمل هذا العام النخيل والتمور باعتبارها المحصول الاستراتيجي الأول للمحافظة، إلى جانب المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية ومجالات الاقتصاد الأخضر، وذلك بمشاركة محلية ودولية واسعة للمنتجين والمصنعين والشركات بالقطاعات المستهدفة، بالإضافة لممثلي المؤسسات العلمية والبحثية؛ بما يُسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة وتحقيق الرواج للمنتج المحلي.

هذا وقد تفقّد محافظ الوادي الجديد، أرض المعارض بحي الأمل بالخارجة في إطار الاستعدادات الجارية لإقامة المعرض، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمسئولين المعنيين، مُوجهًا برفع كفاءة المنطقة، وزيادة عدد الباكيات لاستقبال أكبر عدد من العارضين، والاهتمام بأعمال التشجير وسرعة ردّ الشيء لأصله عقب انتهاء أعمال توصيل الغاز مراعاةً للمظهر الحضاري.

