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محافظات

الزملوط ومدير المركز العربي للمناطق الجافة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مجالات التعاون

توقيع الإتفاقية،
توقيع الإتفاقية، ڤيتو

وقّع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،  والدكتور نصرالدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة «أكساد» التابع لجامعة الدول العربية، اليوم، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات وقف زحف الكثبان الرملية ومكافحة التصحر وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور سيد خليفة مدير المكتب الإقليمي لأكساد بالقاهرة ونقيب الزراعيين، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

وصرّح محافظ الوادي الجديد، أن التعاون المزمع بين المحافظة و"أكساد" يشمل ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في مشروع تثبيت الكثبان الرملية عن طريق حزام شجري من الأشجار المثمرة، وتحسين السلالات المحلية للثروة الحيوانية، وتعزيز جودة أصناف القمح والنخيل والزراعات المتميزة بالمحافظة بما يُعظّم الجودة والإنتاجية.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أنه تم الاتفاق على إيفاد خبراء لتفقّد المناطق المخطط العمل عليها، ووضع برنامج تنفيذي للمشروعات خلال الفترة المقبلة، بما يشمل تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر الفنية لتحقيق التنمية المنشودة بالقطاع الزراعي بالمحافظة.
 

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