اندلاع حريق في مزرعة بالوادي الجديد والدفع بـ 8 سيارات إطفاء لإخماده

شب حريق في مزرعة نخيل وحظيرة، اليوم الإثنين، بقرية بولاق التابعة لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد بلاغا من إدارة الحماية المدنية والإطفاء يفيد نشوب حريق بإحدى مزارع النخيل بقرية بولاق التابعة لمركز الخارجة بالوادي الجديد.

والتهمت النيران عددا من الأشجار وإحدى حظائر الماشية، فيما دفعت قوات الحماية المدنية والوحدة المحلية لمركز الخارجة بـ 8 سيارات إطفاء ومياه الى موقع الحريق للسيطرة عليه وإقامة عازل للنيران ومنع امتدادها للمناطق المحيطة به.

جار تحرير محضر بالحريق وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاعه وملابساته وانتداب لجنة مشتركة من الزراعة والبيطري لتحديد حجم الخسائر الناجمة عن الحريق.

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